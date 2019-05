Portal da Câmara de Suzano tem Selo de Acessibilidade Digital renovado

O portal da Câmara de Suzano (www.camarasuzano.sp.gov.br) é o primeiro órgão público do Brasil a conquistar a renovação do Selo de Acessibilidade Digital. A certificação foi concedida esta semana pela Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) da Secretaria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com a webdesigner da Câmara de Suzano, Taiane Fernandes, o site do Legislativo suzanense passou por um longo processo de avaliação, feito por entidades como o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e da Secretaria da Pessoa com Deficiência. “Foram avaliados manualmente vários requisitos, que comprovaram o quanto nosso site está realmente acessível”, disse.

Para a presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, ser o primeiro órgão público do Brasil a ter a renovação do selo mostra o comprometimento da Casa de Leis com a acessibilidade digital para as pessoas com deficiência: “Nosso dever, como agentes públicos, é o de garantir o direito das pessoas a terem acesso à informação de forma plena”, afirmou.

Pioneirismo

O portal da Câmara de Suzano é pioneiro no Alto Tietê em acessibilidade digital e tem auxiliado outros órgãos públicos da região no processo de adaptação para se tornarem seus sites 100% acessíveis.

As mudanças começaram a ser implantadas pelo Legislativo suzanense em 2016, seguindo as recomendações do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico e práticas como acesso das informações por teclado para pessoas com restrições motoras, semântica de código e descrição de imagens para deficientes visuais. Já naquele ano, o site oficial da Casa de Leis ficou entre os cinco finalistas da quarta edição do Todos@Web – Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web, na categoria “Projetos Web Governamentais”.