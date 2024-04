Portelão terá peneira de damas e xadrez neste sábado

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, promoverá neste sábado (06/04) uma peneira para jogos de tabuleiro das modalidades xadrez e damas para pessoas com 60 anos ou mais. A iniciativa ocorrerá no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), às 14 horas.

A seleção acontecerá de acordo com a quantidade de participantes, podendo ser no sistema schuring (todos contra todos), suíço (em que o maior pontuador será classificado), ou mata-mata. A previsão é que sejam selecionados um casal de damistas e um de enxadristas que representarão a cidade nos Jogos da Melhor Idade (Jomi).

Para participar, basta comparecer ao Portelão na hora marcada e apresentar um documento de identidade com foto. Vale ressaltar que a seletiva é exclusiva para pessoas com 60 anos ou mais, não sendo necessário ser habitante de Suzano.

Segundo o secretário Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a iniciativa também pretende inspirar os jovens a conhecer o jogo. “A peneira é uma oportunidade para eles representarem a cidade nos Jogos da Melhor Idade, demonstrando que o espírito competitivo e a paixão pelo esporte não têm idade. A participação em diversas modalidades enriquece os jogos e motiva uma geração mais jovem, mostrando que a dedicação e o entusiasmo podem perdurar ao longo da vida”, ressaltou o chefe da pasta.

O Jomi

O Jomi é a principal competição estadual direcionada para atletas da terceira idade e, neste ano, os jogos irão acontecer em Pindamonhangaba, situada no Vale do Paraíba, entre os dias 25 e 31 de maio, com cerca de 90 atletas representando Suzano.

A competição abrange 14 modalidades, entre masculinas e femininas. A lista envolve atletismo, bocha, malha, buraco, coreografia, dança de salão, natação, vôlei adaptado, tênis, tênis de mesa, dominó, truco, além do xadrez e da damas.