Posto 'Sebrae Aqui' do Centrus Norte é 18º melhor do Estado

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) avaliou o posto “Sebrae Aqui” da unidade Norte do Centro Unificado de Serviços (Centrus) como o 18º melhor em todo o Estado de São Paulo obtendo um índice superior a 97% de aprovação. O espaço, localizado na avenida Francisco Marengo, 2.301, no bairro Jardim Dona Benta, dentro do Supermercado Nagumo, é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano e garantiu destaque com um dos melhores do Alto Tietê.

A avaliação, feita por meio de clientes ocultos, que são colaboradores do próprio Sebrae simulando o interesse no atendimento em meio às demandas diárias, considerou aspectos diversos da prestação do serviço feito pelas equipes treinadas pela entidade, que vão desde os processos de acolhimento até a condição do espaço físico da unidade, o qual são considerados no somatório da análise.

Entre os mais de 500 postos instalados em São Paulo, a unidade instalada no Centrus Norte ganhou destaque ao obter índice de aprovação de 97,4%. Para atingir tal nível de excelência, o posto da unidade norte conseguiu nota máxima em sete dos oito quesitos avaliados, conquistando 100% no atendimento telefônico, na chegada à unidade, no primeiro atendimento, na estrutura física interna e externa, nas primeiras impressões dos atendimento, no levantamento de informações e na solução da demanda.

A qualidade do serviço do Centrus Norte é aliada à presteza e um exemplo disso é que, em 2022, a unidade registrou mais de 15 mil atendimentos aos moradores da região, sendo 1,8 mil exclusivas do “Sebrae Aqui”. Outras solicitações de destaque no período foram os acompanhamentos voltados ao Cartão SUS (5,5 mil); à Dívida Ativa (3,4 mil) e ao “Suzano Mais Emprego” (1,4 mil).

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, exaltou as servidoras Fátima das Dores Martins e Simone Gomes da Silva, responsáveis pelos atendimentos no posto. De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o serviço garante maior facilidade aos moradores da região por conta da proximidade e, com o alto percentual de aprovação, se mostra um equipamento de alta qualidade no município.

“Temos uma grande concentração populacional no lado norte da cidade, por isso, saber que o atendimento é uma referência em nível estadual, estando à frente de postos de cidades importantes da região metropolitana, é muito gratificante”.