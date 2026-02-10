Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/02/2026
Cidades

Postos do Poupatempo estarão fechados durante o Carnaval

Atendimentos presenciais serão retomados na Quarta-feira de Cinzas (18), a partir das 12h

10 fevereiro 2026
Postos do Poupatempo estarão fechados durante o Carnaval - (Foto: Agência SP)

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 16 e 17 de fevereiro. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (18), a partir das 12h, mediante agendamento prévio obrigatório, com exceção das unidades de Cajamar e Embu das Artes, que permanecerão fechadas nesta data em razão de feriados municipais.

Durante o período de suspensão do atendimento presencial, os canais digitais do Poupatempo SP.GOV.BR seguem disponíveis, com mais de 3,5 mil serviços digitais acessíveis online. Pelas plataformas digitais, a população pode realizar consultas, solicitações e acompanhar serviços públicos sem necessidade de deslocamento.

Atualmente, o programa conta com 245 postos de atendimento presencial e cerca de 900 totens de autoatendimento, distribuídos em todas as regiões do estado.

Para agendar atendimento presencial ou acessar os serviços digitais, os canais oficiais são:

Portal: www.poupatempo.sp.gov.br
Aplicativo: Poupatempo SP.GOV.BR
WhatsApp: (11) 95220-2974
Totens de autoatendimento

Deixe seu Comentário

