Postos terão 'Dia D' de vacinação contra a gripe e ações especiais neste sábado

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (13/04) o “Dia D” campanha de vacinação contra a gripe (Influenza) nos postos da cidade e em dois polos volantes próximos à região central para os grupos prioritários. Além disso, haverá atendimentos especiais nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e avaliação bucal a livre demanda aos idosos que forem às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) por conta da Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal.

Os locais e horários para a vacinação foram definidos de maneira que facilitem o acesso da população à imunização, que foi antecipada pelo Ministério da Saúde para proteger os brasileiros antes do aumento da circulação de vírus respiratórios.

Os dois postos volantes funcionarão em horários distintos. O primeiro será o Largo da Feira (rua Benjamin Constant, 1.930 – Centro), que terá vacinação das 8 horas ao meio-dia. Em seguida, a campanha ocorre no estacionamento do D’Avó Hiper (avenida Armando Salles de Oliveira, 1.200 - Parque Suzano), das 13 às 17 horas. A imunização nas unidades de saúde dos bairros serão das 8 às 17 horas.

O setor Vigilância Epidemiológica de Suzano tem cerca de 23 mil doses da vacina contra o vírus Influenza. Para isso, basta ir a uma unidade de saúde da cidade ou a um dos postos volantes e apresentar documento oficial com foto, CPF, Cartão SUS e caderneta de vacinação. A prefeitura também está ampliando os comunicados sobre a vacinação nas mídias sociais e unidades de saúde para alcançar o maior número possível de pessoas. Neste ano, a vacina foi composta para proteger contra a Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Neste momento são considerados o público-alvo as crianças de seis meses a 5 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas (pós-parto), indígenas, quilombolas, trabalhadores da Saúde, pessoas com deficiência permanente, adolescentes em medidas socioeducativas, população abaixo de 18 anos privada de liberdade, funcionário do Sistema de Privação de Liberdade, pessoas com comorbidades, professores, integrantes das Forças Armadas, pessoas em situação de rua, integrantes de Forças de Segurança e Salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros, urbanos e de longo curso e pessoas que atuam na área portuária.

Em paralelo à aplicação das doses, os 24 postos também vão oferecer atendimento para avaliação sobre câncer bucal. Cada unidade irá organizar o fluxo de atendimento de acordo com a demanda de pacientes. Se houver alguma lesão que possa indicar a incidência da doença, o morador será agendado para comparecer a uma consulta no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no centro.

O secretário Diego Ferreira convocou a população para se vacinar contra a gripe e explicou que a campanha está sendo realizada para evitar que os moradores tenham complicações por conta da doença. “É um período em que costumamos ter diversas viradas de tempo. Por isso, as pessoas ficam mais expostas à Influenza. Pedimos para que a população procure os postos ou um dos polos volantes, se vacine e aproveite para fazer uma avaliação para prevenção ao câncer de boca nas unidades fixas”, pediu ele.

O chefe da pasta também explicou que, com a população protegida do vírus Influenza, a tendência é de que as unidades de saúde fiquem menos sobrecarregadas neste período em que o foco ainda é a prevenção à dengue. “Ainda estamos lutando contra a dengue e sabemos que muitas pessoas têm buscado o Sistema Único de Saúde por conta desta doença que ainda é uma grande preocupação para nós. Sem dúvidas a imunização contra a gripe vai nos ajudar no atendimento a quem estiver com sintomas da dengue e buscar as unidades de saúde”, explicou o secretário.

Ação nas USFs

A secretaria também realizará um atendimento especial a pacientes das 12 USFs espalhadas pela cidade. Entre as ações incluídas estão consultas médicas pré-agendadas para hipertensos e diabéticos e atendimento de livre demanda para coleta de exame papanicolau e aferição de pressão arterial. Os equipamentos estão incluídos na lista de locais que também vão disponibilizar avaliação bucal.

A ideia com o atendimento especial é simplificar o acesso a estes serviços aos pacientes que vivem próximos às USFs e são atendidos por essas unidades. Além de cobrir as consultas pré-agendadas para um público específico com o objetivo de reduzir o tempo de espera dessas pessoas, a pasta pretende atender aquelas que precisam efetuar um dos procedimentos citados. A lista de endereços das UBSs e USFs pode ser acessada no link bit.ly/EnderecosUBS.