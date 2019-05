Poupatempo realiza 127,2 mil atendimentos no 1º trimestre

O Poupatempo de Suzano já realizou mais de 127,2 mil atendimentos no primeiro trimestre deste ano. De acordo com o Governo do Estado, nos três primeiros meses de 2019, os serviços mais procurados no posto foram os de CNH (24,3 mil), RG (20 mil), Licenciamento de veículos (3,4 mil) e Carteira de Trabalho (2,5 mil). O número de atendimentos registrado no primeiro trimestre é 19,8% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre de 2018, foram 106,7 mil atendimentos prestados em Suzano. Em todo o ano de 2018, a unidade contabilizou mais de 482,1 mil serviços oferecidos à população.

O Governo do Estado explica que em Suzano, o Poupatempo conta com atendimentos do Instituto de Identificação (IIRGD), Detran.SP, Secretaria da Fazenda, Sabesp, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Acessa SP, e-poupatempo, Ministério Público Estadual, EMTU, além de um correspondente bancário, para pagamento de taxas.

Na região do Alto Tietê, o Poupatempo possui postos fixos nos municípios de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. O Poupatempo de Itaquaquecetuba já prestou 100,1 mil serviços entre janeiro e março deste ano. No mesmo período, o Poupatempo Mogi das Cruzes realizou 90,5 mil atendimentos.

Desde o início da semana, um Poupatempo Móvel atende a população de Ferraz de Vasconcelos no Estacionamento da ETEC/FATEC (Rua Carlos de Carvalho, 200 - Jardim São João). A unidade fica em Ferraz até o dia 27 deste mês. Encaminho abaixo o release sobre esse assunto. Uma das diferenças do Poupatempo Suzano, é que a unidade possui dois totens de autoatendimento que permitem ao usuário realizar e solicitar serviços sem passar pelo atendimento presencial. Em 2018, os totens do PoupatempoSuzano contabilizaram 7,8 mil atendimentos prestados. Entre as opções de atendimentos nos totens está a emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, certidões de CNH, pesquisa de débitos e restrições de veículos, segunda via de RG ou CNH e CNH definitiva, além de permitir o agendamento de horário para ser atendido em qualquer Poupatempo do Estado.