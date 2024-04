Praça Sol Nascente é reinaugurada com homenagem a Junji Toyoda

A Prefeitura de Suzano reinaugurou na manhã desta sexta-feira (19/04) a “Praça do Sol Nascente Doutor Junji Toyoda”, instalada na rotatória da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) com a avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, e a rua José Sanches Marin. Em uma solenidade emocionante que reuniu autoridades municipais e familiares do homenageado, o espaço, que enaltece a presença nipônica na cidade, foi entregue totalmente revitalizado pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, em parceria com a Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey) e com o Centro Educacional Nipo Brasileiro de Suzano (Cenibras).

O local é simbólico para a cultura japonesa, fortemente presente em Suzano por conta de seus monumentos, e fica em um ponto de entrada para a região central da cidade. A revitalização contou com manutenção e pintura da escultura da artista plástica Tomie Ohtake, que foi instalada em 2008 no local em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil; roçagem e capinação da grama; pintura da pista de caminhada e da ponte sobre o rio Una e reparos gerais, além de limpeza das demais estruturas. Todas as ações foram realizadas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

Além da obra de Tomie Ohtake, a praça conta com uma escultura do pássaro Tsuru, símbolo de saúde, boa sorte, felicidade, longevidade e fortuna, construída pelos artistas plásticos Lúcio e Rodrigo Bittencourt; e com um busto do ex-prefeito Pedro Sinkaku Miyahira, instalado em 2018 em comemoração aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil. Nesta sexta, o espaço também recebeu duas árvores cerejeiras, plantadas pelas equipes do viveiro.

O secretário Samuel Oliveira exaltou a colaboração do Viveiro Municipal para a revitalização da praça e se disse honrado por homenagear Junji Toyoda. “Essa cooperação entre as secretarias tem servido bem a população. Gostaria de agradecer a toda a equipe de manutenção que fez o trabalho de restauração, pintura e limpeza. Gratidão por esse momento. Me sinto muito honrado em estar nesta honraria concedida ao doutor Toyoda”, discursou o chefe da pasta.

O filho do homenageado, Marcos Toyoda, agradeceu a iniciativa e exaltou o pai. “Ele foi um grande líder e ficamos muito felizes por lembrarem da trajetória dele. Muito obrigado”, disse aos presentes.

O vereador e 3º secretário da Câmara de Suzano, Artur Takayama, ressaltou a forte ligação que possuía com o homenageado. “Falar do doutor Junji é difícil neste momento. Ele foi amigo, pescador, trabalhávamos juntos no Cenibras, ajudava a todos os departamentos. É uma pessoa que nos ensinava até dentro do barco, durante a pescaria. Tenho a certeza de que ele está vendo tudo isso aqui e está muito alegre”, declarou emocionado o parlamentar.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a importância da cultura nipônica para a cidade, citou o ex-prefeito Pedro Miyahira e lembrou da colaboração que Toyoda deu para o município. “Esse é um dia muito especial em um local muito especial para nossa colônia japonesa. Aqui temos um busto do ex-prefeito Miyahira, com a frente voltada de forma proposital para a rodovia Índio Tibiriçá, em reconhecimento por tudo o que ele fez para nossa cidade. Esta praça tem esculturas, mas faltava um nome para ela, que a identificasse, e quando pensamos no doutor Junji Toyoda, tivemos a certeza de que não haveria pessoa mais indicada. Ele foi mais do que um dentista e colaborou muito para nossa cidade com seus 50 anos de profissão. Ele fez uma relação de amizade com as pessoas que estão aqui. Agradeço a família dele por permitir que falemos deste grande suzanense que muito orgulha nossa cidade”, discursou o chefe do Poder Executivo.

Presenças

Trajetória

Filho de Yoshiro Toyoda e Toshi Toyoda, Junji Toyoda nasceu em 8 de novembro de 1948, em Suzano, e se formou em Odontologia na Unicamp, em Piracicaba, juntamente com sua esposa.

Ao longo da sua vida, também atuou em diversos projetos sociais. Em 1982 passou a integrar o Rotary Club de Suzano e, nos anos de 1988 e 1989, presidiu a entidade. Já em 1998 foi líder do intercâmbio de grupos de estudo, levando profissionais à província de Aichi, no Japão.

Realizou um trabalho junto à Aceas e ao Cenibras. Estruturou uma biblioteca japonesa especial no local para valorização da cultura e, nos últimos anos, trabalhou para a implantação de campos de gateball, plantios de árvores frutíferas, hortas e plantas para o ensino das crianças, cultivo de peixes e até mesmo a criação de um mini zoológico.

Junji Toyoda faleceu aos 74 anos, em dezembro de 2022, deixando os familiares e um importante legado de altruísmo, vitalidade e respeito ao próximo.