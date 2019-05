Praça terá ato contra abuso sexual de crianças

A Praça dos Expedicionários receberá neste sábado (18), a partir das 9 horas, a 7ª edição do Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Suzano. Com o tema “Lembrar é Combater”, a iniciativa é uma realização dos dois Conselhos Tutelares da cidade e das Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e de Cultura.

O evento tem como principal objetivo conscientizar sobre como reconhecer sinais de abuso físico ou psicológico em crianças e adolescentes. Estarão presentes integrantes do 1º e do 2º Conselhos Tutelares e das pastas envolvidas para tirar dúvidas acerca do assunto e acolher a população.

A campanha é realizada desde 2013 e já envolveu diversas abordagens entre apresentações, palestras e caminhadas. Atualmente, Suzano conta com a Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público, a Delegacia de Defesa da Mulher e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) como instrumentos para a apuração de queixas e denúncias.

Segundo a presidente do 1º Conselho Tutelar de Suzano, Jaqueline Esteves Francisco, o número de atendimentos no município reflete o empenho da comunidade em combater os casos envolvendo crianças e adolescentes. “O trabalho é intenso e o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas) e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano tem se mostrado fundamental para a garantia de direitos na cidade”, disse.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, tem convênios com 22 entidades para acolhimento e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Atualmente, 40 crianças e jovens são atendidos em dois núcleos, num total de 800 participantes de instituições conveniadas.

O Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes surgiu em memória de Araceli Cabrera Sanchez Crespo, de 8 anos. Em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória (ES), a criança foi raptada, abusada sexualmente, assassinada e teve o corpo abandonado em um terreno baldio. Os três indivíduos apontados como autores do crime, conhecido como “Caso Araceli”, pertencentes a famílias da alta sociedade do Espírito Santo, não foram condenados.