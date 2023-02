Prática da auriculoterapia é novidade do projeto 'A-Manhã-Ser' em Suzano

O projeto “A-Manhã-Ser”, que integra o conjunto de iniciativas promovidas pelo Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS) para garantir o bem-estar do servidor público de Suzano, será retomado nesta quinta (02/02), às 8h30.

A novidade desse novo ciclo de atividades, que são realizadas no subsolo do Paço Municipal, será a inserção do tratamento por auriculoterapia, que complementará as práticas de relaxamento Lian Gong e Chi Kung, que já eram oferecidas em 2022.

A auriculoterapia é uma técnica terapêutica que consiste na aplicação de agulhas em pontos externos da orelha, com o propósito estabelecer o equilíbrio energético do corpo, auxiliando no tratamento de problemas de saúde como ansiedade, enxaqueca ou compulsão alimentar, por exemplo.

A diretora do NAS, Renata Pires, revelou que a técnica já foi aplicada em alguns servidores para que fosse possível avaliar o retorno quanto aos efeitos e a viabilidade de aplicá-la de forma sistematizada dentro do “A-Manhã-Ser”. “Uma das pessoas que participou da experiência relatou que sentiu uma mudança positiva em suas dores musculoesqueléticas, passou a dormir melhor e a realizar as tarefas do dia a dia com mais energia”, contou Renata.

Diante desse e de outros relatos positivos, o NAS se preparou para promover a inserção dessa nova técnica para os servidores. A diretora disse que as técnicas do Lian Gong e Chi Kung já haviam sido muito bem recebidas pelos participantes. “Recebemos agradecimentos por estarmos proporcionando esses momentos aos funcionários. O retorno é muito positivo”, afirmou a diretora.

Atividades

O Lian Gong é uma prática chinesa composta por exercícios que buscam aliviar o estresse para resgatar a energia vital de cada pessoa. Os movimentos são elaborados para tratar problemas respiratórios, melhorar a circulação do sangue, combater a ansiedade e prevenir dores no corpo.

Já o Chi Kung é uma arte que combina movimentos e exercícios respiratórios para proporcionar um estado de paz. Seus praticantes buscam melhorar a própria saúde e prevenir doenças mediante a combinação de disciplina da mente e do corpo.

O acesso aos projetos se dá por livre iniciativa pelo telefone (11) 4745-2152 ou do e-mail sma.nas@suzano.sp.gov.br. O ingresso também pode ocorrer por encaminhamento do Departamento Médico da Prefeitura de Suzano, sendo que as manifestações podem ser direcionadas aos profissionais pessoalmente de forma verbal e documentada, e a resposta é proferida de acordo com o interesse e a necessidade do manifestante.

Os outros projetos oferecidos pelo NAS são: “Amigo, Estou Aqui”, que prepara os servidores municipais para a aposentadoria; “Trocando Ideias”, que efetua o acolhimento dos trabalhadores dos cemitérios municipais para ouvir seus anseios e suas necessidades; “Aconchego”, que garante um espaço de cuidado e de acolhimento a quem está à espera do primeiro filho; e “Construindo Sonhos”, que faz a orientação a integrantes do programa Bolsa Trabalho sobre temas relacionados à carreira e o desenvolvimento pessoal.