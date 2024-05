Prazo para envio de documentos no Passe Livre Estudantil termina na quarta-feira

O prazo para envio de documentos no programa Passe Livre Estudantil termina na próxima quarta-feira (15/05). A Secretaria Municipal de Educação reforça que os alunos precisam disponibilizar, pelo site www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre, o formulário completo, com validação da instituição de ensino, a Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico), o RG, o CPF e o comprovante de endereço, para que seja efetivada a gratuidade no transporte público.

Esta etapa contempla apenas os alunos que realizaram a inscrição até 30 de abril, após cumprir as determinações do programa, que exigiram a inserção do CPF e em seguida outros dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

O formulário com os dados registrados e os demais documentos passarão por análise pela equipe do Passe Livre Estudantil, com objetivo de verificar as informações que foram compartilhadas. O interessado precisará aguardar o deferimento ou pedido de resolução de possíveis pendências da sua inscrição diretamente no portal. O atendimento ao aluno começa somente após a aprovação dos documentos digitalizados no site, conforme cronograma publicado no acesso dos usuários.

Os estudantes que apresentarem dificuldades nesta etapa, assim como ocorreu no período de inscrições, podem acessar a seção “Dúvidas Frequentes”, que apresenta um vídeo tutorial contendo o passo a passo referente ao cronograma completo do semestre e as orientações relacionadas ao envio da documentação.

Durante o período de inscrições, foram contabilizadas 2.751 solicitações para acesso à gratuidade, sendo que até a última segunda-feira (06/05) foram aprovados 2.352 pedidos: 674 novas solicitações e 1.678 recadastramentos. Conforme consta nos registros da Secretaria Municipal de Educação, o resultado de aprovação aponta para um crescimento de 9% em relação ao semestre anterior.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, ressaltou que é importante os alunos se atentarem a todas as etapas do programa, de forma que o processo que garante a gratuidade no transporte seja concluído. “Após a realização das inscrições, é necessário o envio dos documentos necessários pelo site. O Passe Livre Estudantil contemplará os alunos que atenderem as condicionantes exigidas e que cumprirem os prazos estipulados. Temos nos mobilizado para atender todos da melhor forma possível”, declarou o titular da pasta.