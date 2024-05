Prazo para regularizar título se encerra hoje; cartório intensifica atendimento

O prazo para realizar serviços eleitorais se encerra nesta quarta-feira (8). Os principais trabalhos feitos pela 181ª Zona Eleitoral do Cartório Eleitoral de Suzano atualmente são de transferência, alistamento eleitoral e revisão de dados, de acordo com a chefe do cartório, Imaculada Pires.

O cartório intensificou seu atendimento neste início de maio para regularizar o maior número de títulos eleitorais possíveis. Segundo Imaculada, entre os dias 1º e 6 de maio foram 986 eleitores atendidos no cartório. A zona eleitoral realizou plantões no sábado e domingo (4 e 5), os quais foram “muito movimentados”, segundo Imaculada.

A responsável afirma que diariamente são atendidos, aproximadamente, 160 eleitores da 181ª Zona Eleitoral. Eleitores que não pertencem a esta zona eleitoral também foram atendidos no local nos últimos dias.

O cartório está com funcionamento das 9 às 17 horas. Nesta quarta-feira, o cartório só deve fechar após todos os atendimentos serem realizados. “Nesse último dia, a gente vai ficar de plantão até o último eleitor da fila ser atendido. A gente vai atender independentemente do horário”, explica Imaculada.