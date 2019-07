Prazo para solicitar adesão ao Passe Livre é prorrogado até este sábado

O prazo para solicitação de inscrição ou renovação de cadastro no programa Passe Livre Estudantil de Suzano foi prorrogado para as 23h59 deste sábado (6). Até o final da manhã desta quinta-feira (4), 3.675 pessoas já haviam requerido o benefício no site oficial, que é o www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre. A iniciativa é voltada a estudantes dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior que moram na cidade e confere gratuidade no transporte público municipal pelo período de um semestre.

Do total de solicitações até o momento, 60% são referentes ao recadastramento de quem participava do Passe Livre anteriormente, que representa 2.214 estudantes. O restante (1.461) é de postulantes a integrar o programa. A prorrogação para este sábado é para inserção ou atualização dos dados e impressão dos formulários.

Os alunos terão até o fim de julho para encaminhar os documentos necessários. O estudante que realiza a inscrição pela primeira vez deverá acompanhar o processo de análise e validação da sua solicitação, que terá duração entre 20 e 30 dias. Sendo aprovado o pedido, será agendada uma data para levar os documentos até o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, Terminal Norte (avenida Jorge Bei Maluf, s/n – Vila Theodoro). Já para os casos de recadastramento, o envio de documentos será totalmente on-line, pelo próprio site.

O secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, destacou que a prorrogação do prazo oferece mais uma oportunidade aos estudantes, que terão todo o dia de sábado para se dedicarem à inscrição. “É importante beneficiar todos os que precisam. O programa é mais uma ferramenta de acesso ao ensino, diminuindo os índices de evasão escolar e garantindo a transformação de vidas por meio da Educação”, destacou.

Em caso de dúvida, o site oficial do programa tem o espaço “Fale Conosco”. Ou, então, o usuário pode encaminhar uma mensagem ao e-mail passelivresuz@gmail.com. O telefone para contato com a Secretaria Municipal de Educação é o (11) 4744-6084. A sede da pasta está localizada na rua Aurora, 303, na Vila São Francisco.

Sobre o programa

O Passe Livre Estudantil foi criado por meio da lei complementar municipal nº 226/2013 e alterado pelas leis complementares nº 313/2017 e nº 317/2018. O programa contempla estudantes moradores de Suzano que se encaixam no perfil de renda familiar total de até três salários mínimos ou de renda per capita de até meio salário mínimo para cada integrante.