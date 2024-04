Pré-candidatos podem iniciar arrecadação de recursos em maio

Os pré-candidatos a prefeito e vereador do Alto Tietê e estado podem, a partir do dia 15 de maio, iniciar a arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, desde que não façam pedidos de voto e obedeçam às regras relativas à propaganda eleitoral na internet.

O calendário eleitoral já chega quase em sua metade. As datas se acomodam ao longo do ano, sendo que neste primeiro semestre (janeiro a junho) acontecem os compromissos mais administrativos, como pesquisas eleitorais, trocas de partidos e regularização do título de eleitor.

Enquanto no segundo semestre (julho a dezembro) acontecem os compromissos mais políticos, como convenções partidárias e campanhas eleitorais. Tradicionalmente, as eleições já estão marcadas para o primeiro domingo de outubro o primeiro turno e, caso necessário, no último domingo de outubro será o segundo turno.

No primeiro semestre o calendário se encerra em maio, pois em junho não há nenhuma data, segundo o TRE.

Segundo semestre

Com a pausa em junho, o calendário volta em julho, precisamente no dia 20, quando se inicia as convenções partidárias. Nesse momento os partidos definem as suas candidaturas. O momento segue até 05 de agosto.

Ainda em agosto, a partir do dia 06 até o dia 15, os partidos têm o prazo para registrar todas as candidaturas.

E no dia 16 de agosto começam as campanhas eleitorais, mas ainda sem propaganda na TV.

As propagandas na TV e rádio só são permitidas a partir do dia 30 de agosto, e seguem até 03 de outubro, três dias antes do primeiro turno. Serão mais de um mês com campanhas na TV.

No dia 06 de outubro acontece o primeiro turno e no dia 27 o segundo.