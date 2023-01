Preço da gasolina sobe nos postos de combustíveis da região

Após anúncio da Petrobras nesta terça-feira (24), o preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de R$ 0,23 por litro. Postos de combustível de Suzano começaram a reajustar o valor.

A diferença corresponde R$ 0,20 a mais no preço atual em alguns postos.

Segundo a nota da companhia, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba.

O valor final repassado ao consumidor varia de acordo com os postos.

Segundo a estatal, o aumento "acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio"

No Posto Vale + em Suzano, o aumento foi de R$0,20 no preço da gasolina reajustada hoje após receber uma nova carga pela manhã. O valor da gasolina passou de R$ 4,69 para R$4,89.

Com medo do reajuste, o gerente Wesley Mendes afirmou que houve um movimento maior de motoristas enchendo o tanque antes do aumento.

“O movimento foi intenso hoje. Motoristas enchendo o tanque. Um novo carregamento de combustível. Até agora só a gasolina subiu. Quando há um aumento apenas me ligam para mudar a placa”, contou.

De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil, contabilizados na semana passada. O preço médio do combustível em Suzano varia de R $ 4,87 a R$ 4,69.

Cidades

A ANP aponta que o preço da gasolina ainda está estável em Mogi das Cruzes.

O combustível tem uma variação de R$ 5,19 para R$ 4,67.

Em Poá o combustível varia de R$ 4,69 à R$ 4,99. Já em Itaquaquecetuba o motorista encontra a gasolina à R$ 4,49 até R$ 5,49.