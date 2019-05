Preço do gás em Suzano deve se manter sem aumento até o final desta semana

Distribuidoras de gás em Suzano não foram “afetadas” com a mudança no preço do gás de cozinha. O valor deve se manter até o final desta semnaa. Ao contrário do que aconteceu em algumas regiões do Brasil, as distribuidoras de gás no município de Suzano não sofreram com os reajustes nos valores dos botijões.

Luis Rodrigues, da Ultragaz, situada na Rua Guilherme, 72 - Vila Amorim, Suzano, conta que o gás no local permanece com o mesmo preço (R$ 79 o botijão de 13kg).

“Aqui não aumentou. Pode ser que semana que vem aumente, mas ainda não temos certeza”, informa.

Outro funcionário da distribuidora fala sobre a procura dos consumidores. “Provavelmente teremos aumento, mas não tem uma previsão correta. A procura cresce cada vez mais. Se formos afetados com o reajuste no valor, temo que a procura diminuirá. Contudo, torço para que isso não aconteça”, explica Geraldo Candido, que trabalha na Ultragaz há 30 anos.

A Copagaz, outra distribuidora em Suzano, vende o botijão de 13kg a R$ 60 em dinheiro e também não há previsão para reajuste nos valores no local.

Em uma nota oficial, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou que a partir do último domingo, 5 de maio, empresas ligadas à entidade seriam afetadas com mudanças nos valores dos botijões de gás de cozinha de até 13 kg. De acordo com o Sindigás, o reajuste pode variar entre 3,3% e 3,6%.