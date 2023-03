Preço do litro da gasolina sobe e chega a R$ 5,57 no Alto Tietê

Uma semana depois da volta dos impostos federais (PIS/Confins) sobre combustíveis, o preço médio da gasolina subiu nos postos do Alto Tietê e chegou a R$ 5,57 por litro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

O litro do insumo fechou a semana com alta de 3,3%, saltando para R$ 5,25 entre 26 de fevereiro e 4 de março. Na semana anterior, o preço nacional médio do litro da gasolina ao consumidor era de R$ 5,08. Foi a primeira vez em quatro semanas que o preço da gasolina ao consumidor final sofreu acréscimo significativo para cima.

O monitoramento da ANP foi realizado antes do anúncio oficial da reoneração de combustíveis, que aconteceu na última quarta-feira (1º) pela equipe econômica do governo federal.

Os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) explicaram como será a volta dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol.

Segundo Haddad, a reoneração será de R$ 0,47 para a gasolina e R$ 0,02 para o etanol. De acordo com o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a reoneração parcial dos impostos vale por quatro meses, até junho. Ela só será mantida no segundo semestre caso o Congresso decida converter a medida provisória em lei.

Haddad ainda disse que o valor será menor para os consumidores, visto que a Petrobras havia anunciado que reduziria os preços de gasolina e diesel para as distribuidoras. Com a redução da empresa de R$ 0,13 por litro da gasolina, o impacto final a ser sentido pelo consumidor será de R$ 0,34 para a gasolina.

Cidades

No entanto, a ANP aponta que em Mogi o preço da gasolina subiu cerca de R$ 0,81 da semana do dia 19/02 para 04/03 custando agora R$ 5,19. Em Suzano, a diferença do combustível chegou a R$ 0,60 a mais para o consumidor que vai pagar por litro R$5,57.

Os motoristas de Itaquá terão que desembolsar R$ 0,78 a mais por litro da gasolina. O preço do combustível final chegou à R$ 5,57.

Em Poá foi onde o preço da gasolina subiu apenas R$ 0,57. O litro do produto custa atualmente R$ 5,36 nos postos da cidade.

Ao contrário do que apontou o ministro Haddad, o preço do etanol em Suzano teve um acréscimo de R$ 0,68 nos postos. O litro do produto está custando até R$ 4,07.

Em Mogi a diferença chega a R$ 0,60 por litro para o consumidor. O etanol custa R$ 3,89 nas bombas.

Em Itaquá, de uma semana para a outra o combustível subiu cerca de R$ 0,51. O etanol custa R$ 4,08 por litro.

Os motoristas de Poá terão que desembolsar apenas R$ 0,30 por litro do etanol. O preço mais alto do combustível chega a R$ 3,89 nos postos.