Preços dos combustíveis em Suzano variam de R$ 3,79 a R$4,09, aponta ANP

O preço dos combustíveis varia de R$3,79 a R$4,09 em Suzano, aponta pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O DS visitou seis postos da cidade e constatou que, em dois deles, o preço do etanol foi reduzido e em um a gasolina também sofreu baixa no preço. Nos outros três, os valores estavam estáveis e os encarregados afirmaram que não há previsão para novo aumentou ou redução dos valores dos combustíveis.

No posto Vale + a gasolina sofreu redução equivalente a cinco centavos. De acordo com o gerente Reinaldo Ramos, esta mudança passou a funcionar há cinco dias. "A gasolina está saindo pelo valor de R$3,94 o litro e o etanol por R$2,49. O que fazemos para atrair os clientes é a possível redução dos preços, além da qualidade no atendimento".

Gleice dos Santos, funcionária do Posto Vitória, da Rede Quality, afirma que o preço da gasolina sofreu redução de dez centavos. O etanol possui valor de R$2,49 o litro e a gasolina R$2,89. "Prezamos pela qualidade do combustível e redução para que a população nos procure".

A frentista-caixa do posto Gran Suzano I, Vanderlina de Oliveira, conta que o preço do etanol aumentou dez centavos na última semana e passou a ser cobrado o valor de R$2,49 o litro. Já a gasolina sai por R$3,94. "Normalmente no final do ano realizamos promoções para atrairmos os clientes para cá".

No Auto Posto Taiaçupeba, os preços da gasolina e do etanol estão estáveis. Não sofreram aumento e nem redução. O encarregado Neto Cavalcante comenta que os funcionários prezam pelo bom atendimento para que os clientes sejam atraídos até o posto. "Não há nenhuma previsão para aumento ou redução do preço dos combustíveis por aqui. O etanol sai por R$2,39 o litro e a gasolina por R$3,99".

O encarregado do Posto Ipiranga, Emerson Braz, informa que os preços não sofreram nenhum tipo de mudança no local. A gasolina custa R$3,499 o litro e o etanol R$2,79. "Nosso objetivo é oferecer qualidade no combustível para os nossos clientes".

O funcionário do Posto da Petrobras, Antônio Rodrigues, conta que os preços dos combustíveis não sofreram redução ou aumento.