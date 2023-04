Prefeito acompanha presidente da Alesp em visita à ExpoSuzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, no Parque Max Feffer para apresentá-lo às atrações da ExpoSuzano na tarde deste sábado (29/04). Acompanhados da primeira-dama Larissa Ashiuchi e de outras autoridades, eles passaram pelos eventos que devem atingir a marca de 150 mil visitantes até esta segunda-feira (01/05).

Primeiramente, Ashiuchi acompanhou o deputado estadual pelos estandes da Suzano Faz, apresentando-o aos empresários locais e levando-o às atrações posicionadas no Pavilhão Esportivo Maurice Bou Assi. Com temas diversos expostos pelas 41 entidades presentes, a feira formulada para destacar avanços e desenvolver o comércio local segue ao longo deste domingo (30/04), das 11 às 19 horas.

Em seguida, as autoridades visitaram o EducaShow, conhecendo o ambiente destinado à educação e ao entretenimento de forma interligada, com apresentações e conteúdos disponíveis das 8h30 às 20 horas. Por fim, Ashiuchi e André do Prado rumaram à Arena Suzano para ver o andamento da ExpoFlores, que transformou o ginásio municipal em um verdadeiro jardim botânico, com espécies múltiplas de plantas e ornamentos que resgatam a identidade cultural do município como a “Cidade das Flores”. O evento estará disponível para visitação até esta segunda-feira (01/05), das 10 às 18 horas.

Eles ainda aproveitaram para ver outras atrações presentes no parque, incluindo a Feira de Artesanato, organizada na área central do equipamento público, as atrações musicais do Pavilhão da Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares e a escultura recém-inaugurada da cabeça de um dragão, feita a partir de isopor e resina de plástico que passa a ornamentar o parque municipal.

Segundo Larissa, o evento vem se provando um verdadeiro sucesso, com muitos visitantes e atrações para todos os públicos. “É muito gratificante ver crianças, idosos, homens, mulheres e outros aproveitando este evento que elaboramos com tanto carinho para celebrar os 74 anos da nossa cidade. Fico feliz em ver que os suzanenses estão gostando tanto desse evento incrível”, disse.

O deputado parabenizou a festa promovida, ressaltando que o povo suzanense merece celebrar os recentes avanços da cidade. “Este é um evento lindo que representa muito de uma das cidades que eu mais tenho orgulho de representar enquanto presidente da Alesp. Parabéns a todos da organização, e seguimos trabalhando juntos pelo bem de Suzano”, constatou.

Ashiuchi comentou ainda que a celebração do aniversário da cidade com tantas atrações é possível graças aos avanços conquistados ao longo dos últimos anos. “Se podemos fazer a ExpoSuzano, um evento que está encantando nossos munícipes com beleza, diversão e um vislumbre do futuro em um único pacote, muito é fruto do apoio constante que recebemos do André, que, assim como o deputado federal Marcio Alvino, é um grande parceiro do município”, finalizou.