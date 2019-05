Prefeito de Colatina-ES dará palestra no dia 16 em Suzano

O prefeito da cidade de Colatina, no Espírito Santo, Sérgio Meneghelli, realizará uma palestra no dia 16 de maio, às 10 horas da manhã, no Harmony Fest, em Suzano. O local está localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, número 2117. A entrada é dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar).

O evento está sendo organizado pelo grupo “Lutando por Suzano”, e tem como objetivo falar de gestão pública eficiente e honesta. O prefeito contará como conseguiu colocar as contas de Colatina em dia e abrirá espaço para perguntas dos presentes.

Sérgio Meneghelli é uma sensação na internet. O prefeito da cidade, que fica localizada no interior do Espírito Santo, conduz sua gestão junto com a população.

Segundo os voluntários, os moradores de Colatina já se uniu em várias oportunidades para ajudar o prefeito a pagar as contas da cidade.

Em vídeos disponíveis na internet, é possível ver Sérgio indo de bicicleta fiscalizar as obras na cidade e até plantando árvores sentado na terra.

Isso encantou os voluntários do grupo, que classificaram o prefeito como uma “celebridade”. Um dos voluntários do grupo, Hugo Felipe, conta que o prefeito usa o próprio Sistema Único de Saúde (SUS) de Colatina. “Confia no sistema que gere”, diz.

“Ele vai nos contar como gerenciar o dinheiro da melhor forma possível e fazer uma cidade limpa e organizada”, complementa.

Voluntário e um dos criadores do grupo, Carlos Watanabe diz que a ideia é trazer uma pessoa com forma de gestão diferente, para que isso se torne rotina em Suzano e nas cidades da região. “Queremos alguém que sirva de exemplo para quem vier no futuro”, diz.