Prefeito de Suzano é homenageado durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes

As soluções que vêm sendo implementadas pela gestão pública suzanense para modernização dos processos administrativos e dos serviços voltados à população garantiram ao chefe do Poder Executivo municipal, Pedro Ishi, o título de “Prefeito Inovador”.

A honraria concedida pela Rede Cidade Digital, uma organização que promove a transformação digital a partir da troca de experiências, foi entregue durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado nesta quinta-feira (05/02), na Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires.

Além do prefeito e da primeira-dama Déborah Rafoul Ishi, a atividade contou com as presenças do prefeito de Ribeirão Pires, Luiz Gustavo Pinheiro Volpi, o Guto Volpi; o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira; o diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho; e o secretário municipal de Segurança Urbana de São Paulo, Orlando Morando.

O reconhecimento valoriza iniciativas voltadas à adoção de práticas inovadoras e uso estratégico de dados, capazes de tornar a gestão mais eficiente e o atendimento ao cidadão mais ágil e acessível. O título valoriza os gestores que utilizam a tecnologia de forma estratégica para melhorar a administração pública, e reforça o diálogo entre os municípios, de forma que os recursos tecnológicos possam ser propagados no contexto regional, estadual e nacional.

Suzano colhe os frutos de um trabalho iniciado ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, que também recebeu o título em 2024. A proposta que foi trazida para a administração desde esse período, e que se mantém atualmente, contempla ferramentas modernas voltadas à eficiência no serviço público, com iniciativas que facilitam a vida da população.

A cidade conta com o Programa de Governança Digital e Gestão Sem Papel para utilizar a tecnologia a favor da desburocratização, atuando na comunicação interna, no atendimento digital e nos processos administrativos, para garantir automatização de processos, otimização de recursos e certificação digital do município.

A partir da avaliação sistêmica, do mapeamento de processos e fluxos e do protocolo digital na prefeitura, se garante modernização do atendimento ao suzanense com o Portal do Cidadão, disponível no site da prefeitura (suzano.sp.gov.br).

Entre os serviços on-line disponíveis, podem ser citados: agendamento de consultas na rede pública de saúde, agendamento de exames em relação à doenças na rede pública de saúde, alvarás, licença de funcionamento, canal de denúncias, certidões, consulta a status de protocolos de todos os atendimentos, consulta de débitos municipais, emissão de guias, boletos dos débitos municipais, inscrições em oficinas, cursos, eventos, vagas, licenças, autorizações, nota fiscal eletrônica, Ouvidoria Municipal, solicitação de obras e serviços de urbanização e solicitação de serviços de zeladoria.

No contexto do Planejamento Urbano, o município também se destaca por conta do portal de georreferenciamento “GeoSuzano”, um mecanismo que agiliza processos e facilita o acesso a documentos essenciais para o desenvolvimento da cidade e organização do território, garantindo, por exemplo, emissão de certidão do uso do solo de forma automatizada. Assim, profissionais e população em geral são beneficiadas com agilidade no acesso às informações relacionadas às atividades (comerciais, residenciais, industriais) que são permitidas em um terreno ou imóvel.

Todas as conquistas demonstram os avanços que Suzano alcançou, muito em função da aprovação do novo Plano Diretor, ainda em 2017, que abriu caminho para instrumentos legais e a chegada de ferramentas tecnológicas que modernizaram a gestão.

Na área da Segurança Pública, a cidade conta com o programa “Smart Suzano”, que reforça o monitoramento por meio de câmeras instaladas em totens posicionados estrategicamente na cidade, com dispositivos de vigilância e reconhecimento facial conectados à Central de Segurança Integrada (CSI).

O “Smart Suzano”, que já contribui para a captura de 17 pessoas procuradas pela Justiça desde sua implantação, em setembro de 2025, segue o modelo do sistema em operação na capital paulista, conhecido como “Smart Sampa”, que já demonstrou resultados expressivos em prisões e localização de desaparecidos. A tecnologia empregada permite identificar, em tempo real, pessoas foragidas e procuradas pela Justiça, veículos com queixa de furto ou roubo e até pessoas desaparecidas, cruzando informações com bancos de dados estaduais e federais.

Por todo esse trabalho, o prefeito afirmou que a premiação da Rede Cidade Digital valida a qualidade da gestão, destacando a inovação nos processos internos e na prestação de serviços aos cidadãos. “A tecnologia implementada é parte de uma estratégia contínua para modernizar a gestão, proporcionando diversos benefícios para a administração municipal e para os cidadãos. O objetivo é garantir eficiência crescente e melhorias contínuas nos serviços públicos, além de maior rapidez no atendimento à população”, declarou Pedro Ishi.