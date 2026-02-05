Prefeito participa de encontro com entidades nipo-brasileiras e reforça apoio ao calendário cultural

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou nesta quinta-feira (05/02) do 5º Encontro de Entidades Nipo-Brasileiras, promovido pela Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, com o objetivo de alinhar o calendário de atividades culturais de 2026 e reforçar o planejamento conjunto entre as entidades e a administração municipal.

A reunião contou com a apresentação de mais de 50 eventos previstos para este ano, com destaque para a cooperação institucional que garante a valorização da cultura japonesa na cidade.

Durante o encontro, o chefe do Executivo suzanense apresentou um panorama das principais obras e entregas previstas para os próximos meses, entre elas a construção do Centro Esportivo do Miguel Badra, o prolongamento da avenida Senador Roberto Simonsen, a ampliação de unidades escolares, a implantação do corredor ecológico e outras ações estruturantes. O prefeito também destacou que muitos desses projetos tiveram início na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e agora seguem para conclusão sob sua liderança, garantindo continuidade e planejamento para Suzano.

“Temos trabalhado com responsabilidade e compromisso com o futuro. Esse calendário cultural é parte fundamental do que somos como cidade. Apoiar e estruturar a cultura japonesa e o trabalho das entidades nipo-brasileiras é uma honra para nosso governo. Reafirmamos aqui nossa parceria, nosso respeito e nossa dedicação em seguir fortalecendo essas tradições que fazem parte da identidade de Suzano”, afirmou Pedro Ishi.

Além do prefeito, participaram do encontro a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang; o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione Miyanishi; e o diretor de Cultura, Renan de Lima Franco. Também estiveram presentes o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi, diretora do Bunkyo Sustentável.

A reunião foi conduzida pelo presidente do Bunkyo Suzano, Reinaldo Katsumata, e contou com a presença de representantes de diversas entidades culturais, religiosas e sociais da cidade, como o Sindicato Rural de Suzano, o Templo Budista Honpa Honganji, a Associação Okinawa, o Templo Nambei Jymioji, a Associação Cultural Chinesa, a Acesa Nikkey, o Suzano Futebol Clube (Suzaninho), o Conselho de Patrimônio Histórico, o Bunkyo São Paulo e o Parque Kokushikan, entre outros.

Katsumata enfatizou a importância do alinhamento entre as entidades e a Prefeitura de Suzano. “Esses encontros foram fundamentais para consolidarmos um calendário forte, com a participação de todos. A união com o Poder Público é o que torna possível a realização de tantos eventos, valorizando nossa cultura e proporcionando grandes experiências para a população”, declarou o presidente do Bunkyo.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Suzano com o fortalecimento do calendário cultural e com o apoio técnico, logístico e institucional às iniciativas promovidas pelas entidades nipo-brasileiras. A cidade é reconhecida por sua forte influência da cultura japonesa, presente em sua história, nos costumes e na identidade local.

“Nossa gestão valoriza a cultura como ferramenta de desenvolvimento e identidade. Ter esse elo com o Bunkyo e com tantas entidades que movimentam a cidade é motivo de muito orgulho. Suzano só tem a ganhar com esse trabalho conjunto”, concluiu o prefeito Pedro Ishi.