Prefeito recebe apoio dos vereadores nas ações emergenciais para restabelecer coleta de lixo

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu neste sábado (07/02) com vereadores do município para apresentar as medidas emergenciais adotadas pela administração municipal em razão das falhas na coleta de lixo registradas desde a última quinta-feira (05/02). A Renova Suzano é a responsável pelo serviço na cidade. Durante o encontro, o chefe do Executivo detalhou o plano de contingência colocado em prática com equipes próprias da prefeitura e recebeu apoio dos parlamentares às decisões adotadas para garantir a limpeza urbana e a preservação da saúde pública.

Participaram da reunião os vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, vice-presidente da Câmara de Suzano; Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; André Dourado; André Marcos de Abreu, o Pacola; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; Denis Claudio da Silva, o Denis Filho do Pedrinho do Mercado; João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt.

Também estiveram presentes o vice-prefeito Said Raful; o secretário de Governo, Alex Santos; o secretário de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; e o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Durante a reunião, foi reforçado que a prefeitura notificou formalmente a concessionária responsável pela limpeza urbana e que a situação segue sendo acompanhada de perto pela administração municipal, inclusive com a adoção de medidas administrativas e jurídicas cabíveis. Diante da instabilidade operacional, equipes próprias da prefeitura foram mobilizadas para atuar de forma emergencial em regiões prioritárias, como o centro expandido e áreas com maior circulação de pessoas.

O prefeito destacou que a atuação conjunta com o Legislativo é fundamental para dar respostas rápidas à população. “Estamos enfrentando a situação com responsabilidade, transparência e ação imediata. A prefeitura não se omitiu em nenhum momento e segue cobrando a concessionária. Agradeço o apoio dos vereadores, que estão fiscalizando, ouvindo a população e fortalecendo esse trabalho conjunto em defesa da cidade”, afirmou Pedro Ishi.

Os vereadores presentes manifestaram apoio às medidas emergenciais adotadas pelo Executivo e reafirmaram o compromisso de acompanhar de perto os desdobramentos da situação, acolhendo as demandas da população e contribuindo para que o serviço seja plenamente restabelecido.

A Prefeitura de Suzano segue com equipes de prontidão e reforça que continuará adotando todas as providências necessárias para garantir a continuidade da limpeza urbana e a qualidade dos serviços prestados à população.