Prefeitura abrirá inscrições para processo seletivo de estagiários

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Administração, abrirá na próxima segunda-feira (13/02) inscrições para um novo processo seletivo de estágio. A iniciativa destina-se exclusivamente aos estudantes regularmente matriculados, com frequência efetiva em 13 cursos de instituições públicas ou privadas de ensino superior.

Os interessados podem se inscrever até 17 de fevereiro (sexta-feira) no link www.suzano.sp.gov.br/web/administracao/processo-seletivo-para-contratacao-de-estagiarios.

São requisitos necessários para participar: ser brasileiro nato ou estrangeiro com visto permanente no País; não ter sido exonerado a bem do serviço público; estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e das obrigações militares, quando do sexo masculino e maior de 18 anos; e não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Prefeitura de Suzano.

Há vagas disponíveis para as seguintes áreas: Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Contábeis; Direito; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Gestão de Tecnologia da Informação; Gestão de Recursos Humanos; Jornalismo; Marketing; e Publicidade e Propaganda. A iniciativa também atenderá às pessoas com deficiência (PCDs), com reserva de 10% do total de oportunidades. As vagas serão preenchidas conforme a necessidade de reposição.

A jornada de atividade em estágio será de seis horas diárias, o que corresponde a 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Jovens com 16 anos completos também podem participar, desde que tenham autorização dos responsáveis legais. A lista de selecionados geral definitiva, de notas obtidas em ordem decrescente por curso, será divulgada no dia 3 de março (sexta-feira), no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Suzano.

O processo seletivo terá validade de seis meses a partir da publicação da classificação.