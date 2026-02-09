Prefeitura acolhe trabalhadores em encontro para enfrentamento da falta da coleta de lixo

O prefeito Pedro Ishi se reuniu nesta segunda-feira (09/02), no Cineteatro Wilma Bentivegna, com mais de cem colaboradores da empresa responsável pela coleta de lixo em Suzano e também com os representantes dos sindicatos das categorias envolvidas e foi comunicado oficialmente sobre a falta de pagamento de salários e benefícios. O chefe do Executivo classificou a situação como inadmissível e firmou compromisso para resolver a situação junto à Justiça do Trabalho.

A reunião ocorreu após as entidades e funcionários da concessionária decretarem greve nesta segunda-feira. Desde sábado (07/02) as equipes da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos assumiram a coleta de lixo e limpeza das feiras livres em toda a cidade. Na oportunidade, foi enfatizado novamente que a prefeitura está com todos os repasses em dia, ou seja, o contrato está sendo cumprido por parte da administração municipal.

Em decorrência dessa situação, o prefeito Pedro Ishi, o secretário de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris, o superintendente da Agência Reguladora de Serviços Públicos, José Serafim da Silva Junior, e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, se prontificaram a encontrar, junto com os sindicatos, uma alternativa o quanto antes para o problema causado pela falta da atuação da empresa na coleta de lixo.

O presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes (Siemaco), Carlos José da Silva, o Carlão da Limpeza, pediu para que os trabalhadores se unam em prol da solução dessa situação. “O que precisamos agora é de união. Precisamos nos unir à prefeitura e também entre nós, e confiar que vamos conseguir solucionar essa situação. O importante neste momento é resolver o problema o mais rapidamente possível”, disse.

Da mesma forma, o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Mogi das Cruzes e Região, Felix Serrano de Barros, destacou que todos estão engajados para que uma solução concreta seja definida logo. “A empresa tem recebido em dia os pagamentos da prefeitura, já ficou claro. Estou aqui dando minha palavra de que, junto com a prefeitura, vamos encontrar uma solução para que os trabalhadores não sejam prejudicados e possam receber seus salários. Não podemos deixar ficar assim”, comentou.

Já o secretário de Assuntos Jurídicos explicou que a situação é delicada e envolve um estudo sobre o contrato com a empresa e as leis para que seja possível definir o melhor caminho. “É necessário fazer essa análise para determinar como poderemos proceder para ajudar os trabalhadores da empresa e retomar os serviços da coleta de lixo em Suzano”, explicou Renato Ferraris.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi discursou em tom de solidariedade aos presentes. Ele disse que a situação vivida pelos colaboradores da concessionária é inadmissível. “A situação é revoltante para os trabalhadores e para a cidade. Vamos encontrar a melhor solução para o problema pelo qual todos estão passando. Inclusive, já vamos acionar a Justiça do Trabalho. Por isso, peço compreensão para que, juntos, encontremos a melhor maneira de solucionar essa situação”, disse o chefe do Executivo.