Prefeitura atua com mão de obra própria para garantir coleta de lixo em regiões afetadas

A Prefeitura de Suzano mobilizou equipes próprias para garantir a continuidade da coleta de resíduos em diferentes regiões neste sábado (07/02), diante do não cumprimento pleno do serviço por parte da concessionária responsável pela limpeza urbana da cidade. A administração municipal vem monitorando a situação desde quinta-feira (05/02), quando foram identificadas dificuldades operacionais da empresa.

De forma emergencial, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos intensificou os trabalhos com servidores públicos e apoio logístico de 20 caminhões da frota da pasta para atender os bairros mais afetados. Na manhã deste sábado, a coleta foi realizada no centro expandido e nas ruas das feiras livres do Jardim São José, Cidade Miguel Badra e Vila Helena, além do Largo da Feira. Inclusive, foram utilizados desinfetantes durante a limpeza desses locais. A expectativa era de que o serviço seguisse para Palmeiras à noite e para mais cinco bairros onde ocorrem feiras livres neste domingo (08/02).

As medidas têm como objetivo evitar o acúmulo de resíduos nas vias públicas, preservar a saúde da população e mitigar os impactos da falha no serviço regular. A ação é acompanhada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do município, que notificou oficialmente a concessionária para que regularize imediatamente a operação.

A Prefeitura de Suzano reitera que todos os repasses contratuais à empresa estão em dia e, por isso, considera inaceitável a instabilidade na prestação do serviço. “Caso a situação persista, a administração adotará todas as providências administrativas e jurídicas cabíveis para assegurar o direito da população ao serviço de coleta regular”, disse o prefeito Pedro Ishi, que acompanhou a ação deste sábado no Largo da Feira ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira