Jornal Diário de Suzano - 07/02/2026
Coleta de lixo

Prefeitura atua com mão de obra própria para garantir coleta de lixo em regiões afetadas

Diante de falhas operacionais da concessionária responsável pelo serviço, equipes da administração municipal intensificam ações emergenciais desde quinta-feira

07 fevereiro 2026 - 16h33
Prefeitura atua com mão de obra própria para garantir coleta de lixo em regiões afetadasPrefeitura atua com mão de obra própria para garantir coleta de lixo em regiões afetadas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano mobilizou equipes próprias para garantir a continuidade da coleta de resíduos em diferentes regiões neste sábado (07/02), diante do não cumprimento pleno do serviço por parte da concessionária responsável pela limpeza urbana da cidade. A administração municipal vem monitorando a situação desde quinta-feira (05/02), quando foram identificadas dificuldades operacionais da empresa.

De forma emergencial, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos intensificou os trabalhos com servidores públicos e apoio logístico de 20 caminhões da frota da pasta para atender os bairros mais afetados. Na manhã deste sábado, a coleta foi realizada no centro expandido e nas ruas das feiras livres do Jardim São José, Cidade Miguel Badra e Vila Helena, além do Largo da Feira. Inclusive, foram utilizados desinfetantes durante a limpeza desses locais. A expectativa era de que o serviço seguisse para Palmeiras à noite e para mais cinco bairros onde ocorrem feiras livres neste domingo (08/02).

As medidas têm como objetivo evitar o acúmulo de resíduos nas vias públicas, preservar a saúde da população e mitigar os impactos da falha no serviço regular. A ação é acompanhada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do município, que notificou oficialmente a concessionária para que regularize imediatamente a operação.

A Prefeitura de Suzano reitera que todos os repasses contratuais à empresa estão em dia e, por isso, considera inaceitável a instabilidade na prestação do serviço. “Caso a situação persista, a administração adotará todas as providências administrativas e jurídicas cabíveis para assegurar o direito da população ao serviço de coleta regular”, disse o prefeito Pedro Ishi, que acompanhou a ação deste sábado no Largo da Feira ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira

