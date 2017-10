Prefeitura convoca sorteados dos condomínios Solar das Hortências e Solar das Oliveiras

A Prefeitura de Suzano está convocando 53 contemplados dos conjuntos residenciais Solar das Hortências e Solar das Oliveiras. O motivo é que estas pessoas deverão dar continuidade aos trâmites de adesão do programa federal Minha Casa, Minha Vida. A lista com os nomes pode ser consultada no Diário Oficial Eletrônico.

Os convocados deverão comparecer nesta quinta-feira (19) à sede da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, no Centro Unificado de Serviços, localizado na Rua Paulo Portela, 210, Jardim Paulista. Segundo a Prefeitura, é obrigatória a presença das pessoas que estão na lista e o não comparecimento implicará na exclusão do nome para ocupar os empreendimentos do programa do governo federal.

A Caixa Econômica Federal (CEF) e a Prefeitura sortearam, em agosto, 1,3 mil apartamentos de seis condomínios residenciais. Dentre eles, está o Solar das Hortências e o Solar das Oliveiras. Os empreendimentos ficam no Jardim Fernandes. Ao todo, são 400 unidades.