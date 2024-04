Prefeitura de Suzano acumula mais de 130 mil seguidores nas redes sociais

A Prefeitura de Suzano está presente nas principais redes sociais com mais de 130 mil seguidores. Atuando em oito diferentes plataformas, como Facebook, Instagram, X - antigo Twitter -, Threads, TikTok, LinkedIn, Youtube e Flickr, a Secretaria Municipal de Comunicação Pública realiza 420 publicações de notícias por mês, uma média de 14 por dia.

As principais redes são Facebook, com 62,9 mil seguidores, e Instagram, que ultrapassou a marca de 50,5 mil followers. Em ambos os locais, há posts diários, com informações sobre todos os setores da prefeitura. O destaque neste começo de ano para o Facebook tem sido a “GCM em Ação”, que apresenta as principais ocorrências atendidas pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, e as ações do Viveiro Municipal, da Assistência e Desenvolvimento Social, do Fundo Social de Solidariedade e do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

Para o Instagram, as Secretarias Municipais de Saúde, de Educação, de Cultura, de Meio Ambiente, de Transporte e Mobilidade Urbana e de Manutenção e Serviços Urbanos têm ganhado cada vez mais notoriedade. Uma das grandes novidades tem sido o programa “Avisa que é da Pref”, que são vídeos curtos que apresentam os equipamentos públicos municipais, evidenciando a funcionalidade e como o usuário pode ter o melhor aproveitamento do serviço ofertado, permanecendo em um ‘destaque’ para a população acessar sempre que desejar. Para além, semanalmente, há também a publicação de um resumo das principais informações dos últimos dias, a partir de materiais publicados diariamente no site oficial da prefeitura (suzano.sp.gov.br).

Já o X, antigo Twitter, e os Threads, que juntos somam mais de 7,1 mil seguidores, são voltados principalmente para a atuação da Guarda Civil Municipal e das Secretarias Municipais de Educação e de Esportes e Lazer.

O TikTok, por sua vez, conta com mais de 1,1 mil seguidores e cerca de 5,6 mil curtidas. Nele, há publicações diárias de vídeos sobre diferentes serviços municipais, ganhando destaque com o “Minuto Libras”, que são informes rápidos com dicas e orientações sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

No LinkedIn, a prefeitura apresenta conteúdos mais administrativos, com enfoque às Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Habitação, de Administração, de Planejamento e Finanças e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, compartilhando com frequência vagas disponíveis por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”.

Por fim, no Youtube, os suzanenses podem acessar a vídeos sobre o “Minuto Libras”, o tutorial de uso da ferramenta “GeoSuzano”, matérias em vídeos sobre os serviços e ações do Executivo Municipal e até mesmo as aulas do curso de “Promotoras Legais Populares”, que segue para seu quarto ano no modelo on-line na plataforma. No ambiente, a prefeitura acumula 4,55 mil inscritos. Já o Flickr, principal plataforma de imagens públicas da prefeitura, conta com mais de 550 mil visualizações.

Segundo o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, o trabalho diário ainda conta com o SAC 2.0, que é o atendimento às perguntas e comentários feitos por meio das plataformas. Toda mensagem recebida é respondida em até um dia útil, com o direcionamento à resolução dos casos, sobretudo com orientação em apoio à Ouvidoria Municipal.

“A Prefeitura de Suzano está presente nas principais redes sociais, informando diariamente os usuários sobre os trabalhos executados e também sobre os serviços oferecidos. A ideia é de que possamos chegar cada vez mais longe com as informações, alertando sobre campanhas de Saúde, sobre inscrições em cursos ou, até mesmo, de vagas de emprego, por exemplo. Para além do trabalho off-line, que tem sido executado todos os dias, as mídias sociais são importantes ferramentas de divulgação do que está acontecendo na cidade, até porque tudo o que é divulgado é a partir de um trabalho real nos quatro cantos de Suzano”, concluiu.