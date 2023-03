Prefeitura de Suzano anuncia estado de alerta para 12 bairros

Em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade de Suzano entre a tarde e a noite desta sexta-feira (10/03), a prefeitura anuncia estado de alerta para 12 bairros. A situação se faz necessária após a cidade registrar, em seu índice pluviométrico, o acúmulo de aproximadamente 100 milímetros de água em menos de uma hora.

De acordo com a Defesa Civil, os bairros Dona Benta, Parque Maria Helena, Cidade Miguel Badra, Jardim Fernandes, Vila Amorim, Vila Urupês, Jardim Monte Cristo, Jardim Carmem, Vila Figueira, Jardim Maitê, Jardim Belém e Jardim Nazareth foram fortemente atingidos pelas chuvas e, por isso, estão em estado de alerta.

Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, além da intensa chuva registrada, o nível do rio Tietê também influenciou nas ocorrências desta sexta-feira. “O fato do rio Tietê estar cheio faz com que não tenhamos vazão para a água, sobretudo na região do Parque Maria Helena”, disse o titular da pasta, Samuel Oliveira.

De imediato, o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social criaram ambientes de acolhimento, somados ao atendimento permanente. “Colocamos à disposição dois locais para as famílias que precisarem. Até o momento, duas pessoas precisaram de abrigo e estão sendo acolhidas”, informou o secretário Geraldo Garippo.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, também está com a sua equipe no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do centro arrecadando itens de higiene e de limpeza. O ponto para doação é no número 595 da rua Monsenhor Nuno.