Prefeitura de Suzano conclui pavimentação da rua Emílio de Ré

A Prefeitura de Suzano concluiu no último sábado (20/04) as obras de pavimentação asfáltica na rua Emílio de Ré, na Vila Maluf. As melhorias foram proporcionadas por meio de emendas dos vereadores Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; André Marcos de Abreu, o Pacola; e Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, que acompanharam o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, durante vistoria ao local na última sexta-feira (19/04). Nos próximos dias, a via receberá os serviços de sinalização de trânsito.

As intervenções começaram em novembro passado com os serviços preliminares que prepararam a rua para receber a etapa final de aplicação do asfalto. Ao longo dos últimos cincos meses houve a instalação de guias, sarjetas e a construção de 248 metros de rede de drenagem subterrânea, que garantiram a execução da pavimentação em dois mil metros quadrados (m²) e de calçada em 274,90 m². As obras ficaram sob a responsabilidade da empresa SM Comércio e Serviço Eireli.

Com o objetivo de viabilizar os serviços, cada um dos vereadores citados destinou emendas impositivas no valor de R$ 500 mil. Por meio de uma contrapartida da prefeitura, ainda foram direcionados outros R$ 98 mil para as melhorias no local. Ao todo, o investimento necessário para a pavimentação chegou a R$ 1.598.668,91.

Oliveira afirmou que as obras de infraestrutura viária estão qualificando inúmeras vias do município, garantindo melhorias na mobilidade e mais segurança a motoristas e pedestres. “Temos entregado continuamente as pavimentações e os recapeamentos que são necessários. Suzano está recebendo serviços que estão contribuindo para a circulação no município e a Emílio de Ré é mais uma via que ganha uma nova identidade, se integrando ao conjunto de intervenções que executamos nos últimos anos”, pontuou o titular da pasta da Manutenção e Serviços Urbanos.

Por sua vez, o prefeito agradeceu o apoio dos vereadores e destacou o trabalho que vem sendo implementado para transformar as condições de deslocamento na cidade. “Queria enaltecer a expressiva contribuição dos vereadores Leandrinho, Pacola e Max do Futebol para essa intervenção. Executamos uma importante obra viária, que beneficiará os moradores da Vila Maluf e todos que transitam por ela. Sabíamos da importância de pavimentar esta rua, pelo impacto positivo de sua implantação para os munícipes. Por isso, ressaltamos o trabalho de todos os envolvidos neste projeto, por parte do Legislativo municipal, e pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos”, declarou Ashiuchi.