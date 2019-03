Prefeitura de Suzano confirma reajuste salarial de 4,12% para servidores

A Prefeitura de Suzano e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais chegaram a um acordo na última sexta-feira (22) sobre o reajuste salarial para os funcionários da administração municipal a partir deste mês de março. Ficou definido que será concedido índice de 4,12% sobre os vencimentos, além de aumento nos valores da cesta básica e do vale-alimentação.

O encontro foi realizado no Paço Municipal e contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da secretária de Administração, Cíntia Renata Lira, do secretário de Assuntos Jurídicos, Renato Swensson, e do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva. Como representantes da entidade sindical, compareceram o presidente Claudio Aparecido dos Santos e os diretores Carlos Amaro Alves Costa e José Petrônio.

A reunião concluiu a rodada de negociações da campanha salarial 2019-2020, com o reajuste de 4,12% nos vencimentos dos funcionários públicos concursados e aumento da cesta básica para R$ 175 e do vale-alimentação para R$ 325. Os valores serão pagos retroativamente em abril, levando em consideração o dissídio da categoria marcado para o mês de março, e integrarão os rendimentos dos servidores.

Segundo a secretária de Administração, o resultado final foi obtido por meio do trabalho conjunto entre a prefeitura e os representantes da categoria. “Temos em vista as necessidades de nossos funcionários e levamos em conta a saúde financeira do município para chegarmos a este índice, que cobre a inflação e apresenta ganhos reais”, ressaltou Cíntia.

Além do reajuste salarial, as negociações também trataram da efetivação de adicionais de insalubridade a agentes de trânsito e da mudança de nomenclatura do cargo de intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).