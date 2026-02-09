Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 08/02/2026
Suzano

Prefeitura de Suzano decreta calamidade ambiental após suspensão da coleta por parte da Renova

Decreto é assinado pelo prefeito Pedro Ishi para adotar série de medidas

09 fevereiro 2026 - 09h35Por De Suzano
Prefeitura utiliza mão de obra própria para tentar atender os bairros afetadosPrefeitura utiliza mão de obra própria para tentar atender os bairros afetados - (Foto: Wanderley Costa/Secop)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), baixou decreto (nº10350 de 8 de fevereiro de 2026) de estado de calamidade ambiental e sanitária em razão da paralisação dos serviços públicos essenciais de limpeza urbana, a coleta de lixo.

No decreto, ficam autorizadas, enquanto perdurar a situação de calamidade, a contratação emergencial de serviços e insumos indispensáveis à contenção dos danos ambientais sanitários.

A Prefeitura de Suzano já havia notificado a empresa Renova, responsável pela coleta de lixo na cidade, por conta de uma falha no serviço na cidade. A administração teve de utilizar mão de obra própria para atender as regiões mais afetadas.

O prefeito Pedro Ishi publicou um vídeo nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (6), expondo a situação, a qual ele considera "inadmissível". O chefe do Executivo ainda reforçou que os pagamentos estão em dia.

"Identificamos que a coleta de lixo na cidade está sendo prejudicada. Estamos nas ruas da cidade, identificando cada ponto em que não foi feita a coleta de lixo. Isso é inadmissível. A empresa está com todos os pagamentos em dia e a coleta não está sendo feita. Abrimos um processo administrativo, notificamos a empresa, vamos trabalhar para que possamos sanar esse problema o mais rápido possível. Vamos cobrar a empresa para que a coleta de lixo volte imediatamente em Suzano", disse o prefeito no vídeo.

Na manhã deste sábado (7), a Prefeitura mobilizou 20 caminhões da frota da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos para atender os bairros mais afetados com a falta da coleta.

