Prefeitura de Suzano define locais da prova objetiva do concurso público da Saúde

A Prefeitura de Suzano definiu os locais onde será aplicada a prova objetiva do concurso público da Saúde (nº 003/2018), que ocorrerá no dia 5 de maio (domingo). São dez endereços, sendo nove na cidade e um em Mogi das Cruzes. Os candidatos a cargos com ensino fundamental e ensino superior farão a prova pela manhã, enquanto os concorrentes a funções com ensino médio terão de comparecer no período da tarde. Ao todo, o concurso público recebeu 13.291 inscrições.

Os locais definidos são as Escolas Estaduais Batista Renzi (Vila São Francisco), Professor Gilberto de Carvalho (Cidade Boa Vista), Sebastião Pereira Vidal (Vila Urupês), Professora Luiza Hidaka (Jardim São Jorge), Vereador Antônio Valdemar Galo (Vila Amorim), Professor Geraldo Justiniano de Rezende Silva (Jardim São Jorge) e Professor Carlos Molteni (Parque Maria Helena), a Escola Municipal Antônio Marques Figueira (Jardim Santa Helena), a Escola Técnica (Etec) de Suzano (Vila Urupês) e o Campus I da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), na cidade vizinha.

Farão a prova objetiva às 9 horas os candidatos aos cargos de Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista 20h, Enfermeiro, Enfermeiro Plantonista, Engenheiro Sanitarista, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico Cardiologista 20h, Médico Cirurgião Geral 20h, Médico Cirurgião Geral Plantonista, Médico Clínico Geral 10h, Médico Clínico Geral 20h, Médico Clínico Geral Plantonista, Médico Dermatologista 20h, Médico do Trabalho 20h, Médico Ginecologista 10h, Médico Ginecologista 20h, Médico Neurologista 10, Médico Neurologista 20h, Médico Oftalmologista 20h, Médico Pediatra 10h, Médico Pediatra 20h, Médico Pediatra Plantonista, Médico Pneumologista 20h, Médico Psiquiatra 20h, Médico Psiquiatra Infantil 20h, Médico Urologista 20h, Nutricionista, Oficial de Controle de Animais Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Já os concorrentes às funções de Agente de Zoonoses, Agente Fiscal Sanitário, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem, Técnico em Farmácia e Técnico em Laboratório prestarão o concurso a partir das 14h30. Tanto pela manhã quanto à tarde, a abertura dos portões ocorrerá uma hora antes. Os endereços podem ser conferidos no edital disponível no endereço eletrônico da administração municipal, em www.suzano.sp.gov.br/web/transparencia/concursos-publicos.

O candidato deverá comparecer ao local designado com 60 minutos de antecedência munido de caneta esferográfica de material transparente, com tinta de cor preta, e documento de identificação com foto (original ou cópia autenticada) expedido por órgão oficial. Durante a realização da prova objetiva não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos, boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou outros itens não classificados como estritamente necessários. A Fundação Vunesp, realizadora do concurso, fornecerá embalagem plástica antes de o concorrente ingressar na sala para o acondicionamento de objetos pessoais.

A prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório. A quantidade de questões de múltipla escolha (de 40 a 60) e o conteúdo programático (Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos, Política de Saúde e Legislação Municipal) variam de acordo com a função a que se concorre. A duração será de três horas para os cargos com ensino fundamental e ensino médio e de três horas e 30 minutos para os de ensino superior.

O concorrente somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova depois de decorrido 75% do tempo de sua duração, não podendo levar o caderno de questões e a folha de respostas, mas apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira para futura conferência. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 pontos.

Ao todo, são 70 vagas em disputa, além de cadastro reserva, em 14 cargos, com salários que vão de R$ 1.908,16 a R$ 8.427,36 e benefícios como auxílio-alimentação, cesta básica e vale-transporte.