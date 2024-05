Prefeitura de Suzano entrega praça revitalizada na Vila Maluf

A Prefeitura de Suzano entregou neste sábado (11/05) a revitalização da praça Ana Falsarella Guardia, que fica entre as ruas Ana Martins Oliveira Ramos, José Luiz Moreira e Norberto da Silva, na Vila Maluf. O espaço público passou por reforma na quadra de areia, instalação de piso intertravado, construção de rampas de acessibilidade e implantação de uma nova pista de caminhada, além do replantio de grama.

Realizada pela Renov Pavimentação e Construções Ltda., a obra contou com um investimento de R$ 887.123,97 proveniente de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal. O local também passou por trabalhos de zeladoria, ampliação do playground, manutenção da academia ao ar livre, reconstituição do alambrado e da mureta da quadra já existente e reforma da iluminação pública.

Iniciada em novembro de 2023, a revitalização era um pedido da população local porque o local é um ponto de encontro muito frequentado por crianças e adultos não só da Vila Maluf, mas de bairros do entorno, como Parque Maria Helena e Vila Maria de Maggi.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, explicou que as obras trazem dignidade e segurança às famílias. “Assim como fizemos em outros equipamentos da cidade, pensamos em promover mudanças estruturais nesta praça para permitir que as pessoas tenham mais segurança para praticar esportes e acessar os recursos que ela oferece. Agora, com a manutenção da academia ao ar livre, ampliação do playground e os demais recursos em perfeitas condições, a população local será atendida com um ótimo espaço para lazer”, afirmou.

Esta é a terceira praça que a Prefeitura de Suzano entrega revitalizada em 2024. Em abril, a Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano concluiu as obras de revitalização da área esportiva instalada no cruzamento das ruas Verônica Vitória e Nicácio da Silva Bastos, no Parque Buenos Aires, bairro do distrito de Palmeiras. O espaço passou por renovação de pintura, troca de alambrado, revisão da iluminação pública e outros ajustes.

No mesmo mês, houve a entrega da Praça do Sol Nascente Doutor Junji Toyoda, instalada na rotatória da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31) com a avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, e a rua José Sanches Marin. A revitalização contou com manutenção e pintura da escultura da artista plástica Tomie Ohtake, que foi instalada em 2008 em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, roçagem e capinação da grama, pintura da pista de caminhada e da ponte sobre o rio Una e reparos gerais, além de limpeza das demais estruturas. Todas as ações foram realizadas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

José Maria Guardia, filho da homenageada, agradeceu pela cerimônia e lembrou da mãe. “Sei que ela está feliz lá no céu por ser lembrada. Ela amava Suzano e lutava por essa praça. Agradeço ao prefeito e a todos e que este seja um lugar para divertimento”, declarou.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a preocupação da gestão em proporcionar locais em boas condições para descanso ou prática de atividades físicas na cidade. “Toda essa ação de revitalização de praças ocorre para que as pessoas tenham tranquilidade nestes locais. Fizemos um trabalho intenso neste início de ano e continuaremos realizando para alcançar o máximo possível de espaços no município”, finalizou o chefe do Executivo.

Também prestigiaram a cerimônia os secretários municipais Alex Santos (Governo); Diego Ferreira (Saúde); José Serafim da Silva Júnior (interino de Assuntos Jurídicos); Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esporte e Lazer); José Luiz Spitti (Cultura); e Paulo Pavione (Comunicação Pública); os vereadores Pedro Ishi; Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; o diretor da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Santos; o diretor do Parque Max Feffer, Milton Paiva; o diretor da Renov, Everson Pinheiro; e a Miss 3ª Idade 2020 e moradora do bairro há 44 anos, Helena de Souza Lima.

Homenagem

Nascida no município de Elias Fausto, interior do Estado de São Paulo, Ana Falsarella Guardia mudou-se para Suzano em 1951, com o marido José Maria Guardia. Desta união, tiveram dois filhos, Paulo Sérgio Guardia e José Maria Guardia Filho.

Iniciou sua trajetória profissional na cidade como vendedora de roupas em domicílio e, com o objetivo de conciliar sua vida familiar e a busca pela casa própria, abriu um salão de beleza, no qual trabalhou por muitos anos como cabeleireira. Posteriormente, também inaugurou uma loja de roupas femininas, denominada “Boutique Suzanne”. Foi voluntária na Santa Casa de Misericórdia de Suzano e sempre participou de ações beneficentes de entidades do município, como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Rotary Club de Suzano, a Loja Maçônica 31 de Março e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Era uma mulher virtuosa e com um grande coração, buscando sempre promover o bem-estar ao próximo, principalmente às mulheres em situação de vulnerabilidade. Com o lema “não posso mudar o mundo, mas posso mudar o mundo de uma pessoa”, acolheu muita gente em sua casa, oferecendo alimentação, vestuário e conhecimentos como cabeleireira, para que pudessem ter uma nova fonte de renda e transformar sua realidade.

Ana Falsarella Guardia faleceu em 1988, mas sua generosidade e altruísmo ficaram eternizados em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.