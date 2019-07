Prefeitura de Suzano fará 84 exumações no Cemitério do Raffo

A Prefeitura de Suzano publicou edital, no Diário Oficial do Município, anúncio sobre a exumação de 84 sepulturas neste mês.

A lista completa está disponível no site https://www.suzano.sp.gov.br/web/transparencia/imprensa-oficial.

Serão exumados os corpos de pessoas sepultadas no Cemitério São João Batista, no Raffo, nas quadras 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, entre os dias 01/06/2016 e 30/06/2016. A convocação acontece por conta do vencimento da concessão da sepultura, cujo período é de três anos, a contar da data da morte.

Após a publicação do edital, feita no último dia 2, os familiares têm até 30 dias para resgatar os restos mortais do ente querido. Caso isso não aconteça, os ossos são recolhidos ao ossuário coletivo e a sepultura fica disponível para um novo processo.

Problemas

A aparente organização para quem chega à portaria do cemitério é o oposto do restante do espaço. A reportagem do DS foi ao local e constatou que os muros laterais estão quebrados e sem pintura e a vegetação do entorno está alta.

O acesso ao lado de dentro do cemitério é realizado sem maiores problemas pela entrada lateral. Até uma degrau com tijolos soltos foi feita por marginais, para facilitar ainda mais a entrada.

E os problemas ultrapassam os muros. Do lado de dentro, inúmeras sepulturas estão sem identificação e algumas até com o concreto interno visível.

Fabio Tostes da Luz, diretor administrativo do local, ao ser questionado sobre a segurança do local, disse que a responsabilidade das sepulturas é das famílias e destacou a segurança do local, feita por câmeras de segurança que ficam na entrada do cemitério. “Temos várias câmeras aqui (apontando para as câmeras da entrada); a única coisa que não conseguimos controlar são despachos”, afirmou.

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano afirma que o orçamento para a obra de reparo do muro deve ficar pronto na próxima semana e que, após isso, a Secretaria de Assuntos Administrativos liberará recursos para as obras no local. A Prefeitura ainda afirma que manutenções são realizadas diariamente pelos agentes, e que manutenção dos jazigos são de responsabilidade das famílias.