Prefeitura de Suzano notifica empresa e abre processo após falta de coleta de lixo

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), anunciou na manhã deste sábado (7) que notificou a empresa responsável pela coleta de lixo após detectar falhas no serviço considerado essencial. Um processo administrativo também foi aberto.
Pela manhã, a cidade amanheceu com sacos de lixos nas portas de casas e comércios. Segundo o prefeito, “a falha é inadmissível”, uma vez que os pagamentos da prestação com empresa estão em dia.
Por conta da urgência, caminhões da Prefeitura foram para as ruas para tentar amenizar o problema.
O anúncio do problema foi feito pelo prefeito logo pela manhã em post nas redes sociais ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.