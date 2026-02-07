Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura de Suzano notifica empresa e abre processo após falta de coleta de lixo

Pela manhã, a cidade amanheceu com sacos de lixos nas portas de casas e comércios. Segundo o prefeito, "a falha é inadmissível", uma vez que os pagamentos da prestação com empresa estão em dia

07 fevereiro 2026 - 11h42Por De suzano
Prefeito Pedro Ishi e secretário anunciaram as medidasPrefeito Pedro Ishi e secretário anunciaram as medidas - (Foto: Divulgação redes sociais)

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), anunciou na manhã deste sábado (7) que notificou a empresa responsável pela coleta de lixo após detectar falhas no serviço considerado essencial. Um processo administrativo também foi aberto.
Pela manhã, a cidade amanheceu com sacos de lixos nas portas de casas e comércios. Segundo o prefeito, “a falha é inadmissível”, uma vez que os pagamentos da prestação com empresa estão em dia.
Por conta da urgência, caminhões da Prefeitura foram para as ruas para tentar amenizar o problema. 
O anúncio do problema foi feito pelo prefeito logo pela manhã em post nas redes sociais ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira. 

 

