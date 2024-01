Prefeitura de Suzano realiza 27 grandes entregas em 2023

A Prefeitura de Suzano fechou o ano de 2023 com a entrega de 27 grandes obras, que já estão mudando a vida de milhares de suzanenses. Desta forma, a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi alcançou os quatro cantos da cidade com novos equipamentos, com destaque para a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do Jardim Revista e o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), na Vila Amorim, bem como os 600 apartamentos do Suzano Residencial II.

Em 2023, várias novelas tiveram um final feliz, como a da inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, que fica no Jardim Revista; a conclusão do Residencial Suzano II, no Jardim Europa; o fechamento dos poços da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na rua Major Pinheiro Fróes (SP-66); e a entrega do Parque do Mirante, no Sesc. A gestão mudou o patamar de diversos bairros, levando mais dignidade para as famílias.

A cidade teve nove entregas no primeiro semestre e 18 no segundo - dobrando a quantidade da primeira parte do ano. De julho a dezembro, a média foi de uma inauguração a cada 10 dias no município. Uma das mais emblemáticas foi a do Hospital Regional do Alto Tietê, feita em parceria com o governo do Estado em dezembro. Como o próprio nome diz, o hospital vai “regionalizar” atendimentos e evitar que muitos pacientes precisem se deslocar para a capital e outras cidades da Grande São Paulo para realizar uma série de procedimentos médicos.

“Foi um dos grandes anos da nossa gestão. Fizemos diversas parcerias que tornaram várias inaugurações possíveis. Pensamos no bem estar do povo suzanense e também investimos em todas as áreas. Foi um ano inesquecível para nós e para milhares de famílias da nossa cidade”, ressaltou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Em um intervalo de duas semanas, entre janeiro e fevereiro, a prefeitura entregou duas escolas municipais para aumentar a oferta de vagas e o conforto dos estudantes: Professora Ana Maria Barbosa Garcia, no Parque Maria Helena, e Tomi Ashiuchi, no Jardim Saúde. A primeira conta com dez salas voltadas para os alunos do G1 e G2, sala multiuso, refeitório e espaços especializados, como solário, lactário e a sala de amamentação. A segunda passou a receber 560 alunos entre 4 e 6 anos da região do Jardim Casa Branca, com 11 salas de aula, cozinha, refeitório e ambientes destinados à secretaria e à diretoria. Ainda em fevereiro, o Parque Tabamarajoara ganhou uma arena esportiva composta por uma quadra de futebol society, uma de basquete 3×3 e uma pista de caminhada, podendo beneficiar até 20 mil moradores da região.

Em março de 2023, a saúde de Suzano foi destaque e ganhou um grande equipamento que era esperado há mais de 10 anos: a UPA 24 horas do Jardim Revista. O complexo foi concluído durante a gestão Ashiuchi e mais de 208,4 mil pacientes foram atendidos desde então. Pessoas de todo o Alto Tietê têm procurado o local desde a inauguração, sendo realizados 401 mil procedimentos que incluíram exames de sangue e imagem, procedimentos ortopédicos, suturas e curativos. Para completar, também em março, foi entregue a reforma do Pronto-Socorro Infantil, melhorando os atendimentos às crianças e pré-adolescentes no local.

Outra novela que chegou ao fim em 2023 foi a do Residencial Suzano II. O equipamento foi finalizado pelo governo federal após uma intensa articulação realizada pela gestão municipal, que conseguiu fazer com que a obra fosse retomada e concluída. Em abril, os primeiros 300 apartamentos do empreendimento foram entregues aos moradores do Bloco A, tendo em novembro as outras 300 chaves concedidas às famílias do Bloco B. De presente de aniversário, a cidade também ganhou o novo local que abriga o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e o Cadastro Único (CadÚnico) em Palmeiras, que recebe o nome de Seiya Ishibashi.

Visando melhorar a comunicação e promover o acesso de deficientes auditivos e de pessoas surdas aos serviços públicos municipais com acessibilidade de comunicação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), a prefeitura entregou, em maio, a primeira Central de Interpretação de Libras (CIL). No mês seguinte, fechando o semestre de entregas, outras quatro grandes obras foram inauguradas: a do novo Terminal de Transporte Complementar Vereador Antônio Valdemar Galo, no Jardim dos Ipês; a do Complexo Katuya Ashiuchi, composto por uma praça e por um prédio que vai abrigar o novo Poupatempo, construídos em área anexa ao Suzano Shopping; a da Arena Esportiva Ercília da Conceição Reis Laureano, no Jardim Vitória; e a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis.

“Trabalhamos muito no primeiro semestre, principalmente pelas nossas crianças que ganharam duas novas escolas, duas novas arenas esportivas e um Pronto-Socorro revitalizado. Falando em saúde, a de Suzano também recebeu a UPA do Revista e a reforma da UBS do Alterópolis. Fizemos diversas entregas nos seis primeiros meses e elas já melhoraram a vida de jovens, adultos e idosos de dezenas de bairros da nossa cidade”, ressaltou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Segundo semestre

A virada de semestre teve a reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria de Lourdes Cardoso Mathias, no Jardim Vitória. O equipamento passou a ter dois consultórios a mais do que a antiga estrutura e a contar com três novas especialidades para o melhor atendimento da população: Nutrição, Psicologia e Psiquiatria.

Duas grandes e esperadas obras foram entregues pela gestão em setembro, começando pela revitalização da rua Major Pinheiro Fróes, que foi totalmente recapeada desde o viaduto Ryu Mizuno até a divisa com Poá. No primeiro dia do mês, a administração finalizou a requalificação da via após a Sabesp fechar os últimos poços de suas obras que faltavam.

Na mesma semana, a prefeitura liberou o trecho da rua Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador, que prolonga a rua Sete de Setembro, oferecendo uma nova opção de deslocamento entre a Roberto Simonsen e a avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo. Ainda em setembro, a administração também entregou o espaço de convivência Antônio Nogueira Alves, no Jardim Nena, e a revitalização da Escola Municipal Professora Véra Lucia Marçal Moretti, no Jardim Gardênia.

Em outubro foi a vez da população do Jardim Maitê ser beneficiada com a revitalização do Espaço de Lazer Professora Hilda Candida da Costa. O local passou a contar com pistas abertas de corrida e caminhada, um parquinho e um campo de futebol requalificado, levando mais opções esportivas à população daquele bairro. Além disso, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana entregou a Central de Controle Operacional Semafórico (CCOS), um local tecnológico que garante melhorias no tráfego urbano com o controle e gerenciamento de 49 equipamentos de sinalização “inteligentes” interligados. Outro destaque de outubro foi a inauguração de um equipamento para pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão.

Além da já citada entrega das chaves dos apartamentos de 300 famílias do Bloco B do Residencial Suzano II, o mês de novembro foi especial para a segurança pública da cidade, especialmente para os moradores da região do Parque Residencial Casa Branca, que ganharam a Base Operacional GCM José Inácio, que passou por uma completa reformulação e já conta com efetivo próprio, reforçando a segurança de bairros como Jardim Vitória, Jardim Caxangá, Vila Moraes, entre outros. A saúde também foi prioridade com a entrega da revitalização do Ambulatório Municipal de Tisiologia, anexo à Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins – CS II. O local, que realiza atenção especializada a quem tem tuberculose, passou por diversas mudanças estruturais para melhor atender os pacientes.

Já em dezembro, no dia 2, a gestão entregou o “Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva”, ou “Parque do Mirante”, no Sesc. O local valoriza muito o bairro e toda a região Norte e é considerado um marco da gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi. Totalmente revitalizado, o parque recebeu 6 mil pessoas no dia da inauguração, mostrando que era necessário implantar uma nova opção de lazer para a região. Menos de 10 dias depois, a prefeitura inaugurou a fonte interativa Acqua Play, no Parque Municipal Max Feffer. Com 48 jatos d’água, o equipamento proporciona, diariamente, um show de luzes com sete opções de cores e muita diversão para adultos e crianças.

No dia 5 de dezembro, outra novela chegou ao fim: a do antigo Hospital das Clínicas, que passou a se chamar “Hospital Regional do Alto Tietê”. A entrega da unidade foi realizada pelo Estado após uma intensa luta travada pelo prefeito e diversas autoridades da região com as últimas gestões estaduais. Com 179 leitos, sendo dez de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o local agora atende pacientes encaminhados via Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) e conta, neste primeiro momento, com clínica médica, clínica cirúrgica e ortopedia. Deve receber no ano que vem uma ala destinada ao atendimento em hemodiálise, com 40 equipamentos e capacidade para atender até 240 pacientes por semana.

Seis dias depois, foi a vez de reinaugurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Professor João Olímpio Neto e o Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia, ambos localizados no Parque Residencial Casa Branca. Os equipamentos passaram por uma profunda revitalização que durou cerca de oito meses e incluiu as trocas de telhados e pisos, nova pintura, mudanças na identidade visual e alterações na parte elétrica.

“Tivemos grandes presentes de Natal para nossa população, mas é preciso ressaltar o que nossa gestão fez ao longo de todo o ano também. Demos passos importantíssimos para facilitar o atendimento médico dos moradores da nossa querida Suzano. Levamos lazer a milhares de famílias que visitam o Max Feffer e que vivem na região Norte. Com muito trabalho e dedicação dos servidores de todas as secretarias, escrevemos uma linda história em 2023 e queremos fazer ainda mais em 2024. Agradeço a todos os que fizeram parte deste ano incrível da nossa gestão”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.