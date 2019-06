Prefeitura de Suzano realiza cadastramento de animais de grande porte

A Prefeitura de Suzano está elaborando novas estratégias para auxiliar no bem-estar de animais de grande porte – como cavalos, burros, vacas e bois – que são encontrados em vias públicas. Além de estabelecer protocolos para abordagem e atendimento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza um cadastramento com donos de carroças que prestam serviços de transporte na cidade.

Neste procedimento são coletadas informações e feito registro fotográfico do animal. O proprietário também assina um Termo de Posse Responsável, por meio do qual se compromete com a saúde e o trato adequado. Com isso, é possível definir o número de animais de grande porte usados para tração e para lazer no município e ter uma resposta mais ágil quando são encontrados em vias públicas, feridos ou não.

As autoridades municipais definiram ainda um protocolo específico para atendimento. As ações são promovidas em conjunto entre as Secretarias de Meio Ambiente, de Manutenção e Serviços Urbanos, de Transporte e Mobilidade Urbana e de Saúde, por meio do Setor de Controle de Zoonoses. A meta é coibir que animais de grande porte transitem sem acompanhamento em locais públicos e representem riscos a motoristas e pedestres e evitar que sejam encontrados mortos, debilitados ou em sofrimento.

Para ações de médio e longo prazos, a Prefeitura de Suzano promove iniciativas próprias e em conjunto com a sociedade civil. Uma delas é o curso de formação de educadores ambientais em bem-estar animal para protetores, cuidadores, membros de organizações não-governamentais (ONGs) e simpatizantes da causa. A capacitação começou em 5 de junho.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Edson Gianuzzi, também apontou como fundamental a instituição de uma Câmara Técnica para a elaboração do Plano Municipal do Bem-Estar Animal no Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), com a participação de representantes da Comissão do Bem-Estar Animal da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), membros de entidades e médicos veterinários.

“Esta é uma iniciativa de vanguarda. A busca por uma política pública é realizada a partir da união de forças tanto em nossa cidade quanto no Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), que também conta com uma câmara técnica deste tema”, afirmou. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2055. A Secretaria de Meio Ambiente funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 – Centro).