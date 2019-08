Prefeitura de Suzano realiza recapeamento no Trevo do Dona Benta

A Prefeitura de Suzano deu continuidade nesta segunda-feira (5) à aplicação da massa asfáltica e colocação de guias e sarjetas no Trevo do Jardim Dona Benta, na região norte da cidade. A previsão é que esta etapa seja concluída ainda nesta semana, alcançando 65% das obras em sua totalidade. A entrega da revitalização completa está agendada para o final deste semestre.

Neste momento, as intervenções estão ocorrendo na rotatória que liga a avenida Francisco Marengo com as ruas Takashi Kobata e Orlando Fava. Para a próxima semana, está prevista a troca de guias e sarjetas no trecho entre a rua Rosa Umehara Manabe e a rotatória que liga à rua Guilherme Garijo e a Estrada Pinheirinho Novo, com duração de até 20 dias - tal etapa irá viabilizar o recapeamento no mesmo trecho.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), desde o início dos trabalhos, foram feitas melhorias nos sistemas de drenagem, a correção de calçadas, além da engenharia de tráfego que regulamentará o acesso ao Jardim Revista, viabilizando vagas de estacionamento e acesso adequado ao comércio local.

O custo total das intervenções na região é de aproximadamente R$ 747,8 mil, com contrapartidas da administração municipal de R$ 339,4 mil e de emendas parlamentares enviadas pelo deputado federal Guilherme Mussi e pela ex-deputada federal Keiko Ota.

Para o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a conclusão das melhorias do trevo do Dona Benta representará uma nova etapa para os moradores de toda a região norte da cidade, que, inclusive, já recebeu recapeamento nas avenidas Francisco Marengo e Vereador João Batista Fitipaldi.

“Ganham os motoristas e pedestres que circulam com mais segurança e tranquilidade, assim como o comércio local e a paisagem urbana da região, que vai se tornar mais atrativa. Certamente será um grande avanço para a distrito do Boa Vista”, concluiu o chefe do Executivo suzanense.