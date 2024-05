Prefeitura de Suzano recebe doação de Bíblia em braile

A Prefeitura de Suzano recebeu na última segunda-feira (06/05) a doação de uma Bíblia impressa em braile durante cerimônia realizada no auditório Orlando Digenova do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. O exemplar, distribuído em 66 livros, está disponível a toda a população na Biblioteca Municipal Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra.

A obra foi entregue pelo Conselho de Pastores de Suzano (Conpas), em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), e tem como objetivo oportunizar o acesso ao texto aos deficientes visuais e demais interessados no sistema de leitura tátil.

A solenidade contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; do vereador Pedro Ishi; e da bibliotecária Luciana Minami. Também participaram o presidente do Conpas, Paulo César Pires; os representantes da SBB, o promotor institucional Flávio França, a assistente social Claudia Costa e a analista de Projeto Social, Elaine Borghetti; e a filha de Orlando Digenova (que dá o nome ao auditório), Marilena Digenova, com seu marido, Wagner Ramos.

Durante o evento, o pastor Paulo César agradeceu pela parceria com a prefeitura que vai possibilitar que muitos deficientes visuais tenham acesso ao livro. “Agradecemos por fazer parte desta linda história. A cidade recebe esse grande presente: uma Bíblia em braile completa”, afirmou.

A inclusão deste público não é uma novidade na Biblioteca Municipal, uma vez que o equipamento conta com outros 300 títulos disponíveis em braile e outros diversos equipamentos para pessoas com deficiência visual terem acesso à leitura. Além disso, o local conta com mais de 26 mil exemplares do acervo para o público em geral.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu pela doação, enalteceu a iniciativa e citou outras ações realizadas pela gestão em relação à inclusão. “É muito bom ver que tantas pessoas terão acesso à palavra de Deus utilizando a leitura tátil. Agradeço a todos os envolvidos nesta grande conquista para Suzano. Temos trabalhado muito pela inclusão de todos os públicos. No mês passado entregamos a Central de Interpretação de Libras (CIL), o que é um marco para nossa gestão e possibilita que muitas pessoas da comunidade surda tenham acesso a serviços públicos. Estamos avançando pela inclusão de todos, sem exceção”, declarou o chefe do Poder Executivo.

A biblioteca está localizada no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, que fica na rua Benjamin Constant, 682, no centro. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4759 2304 ou pelo e-mail biblioteca@suzano.sp.gov.br.