Prefeitura e MRS Logística realizam obra na Estrada do Mizukami

A Prefeitura de Suzano e a MRS Logística promoveram a reformulação do sistema de drenagem nas proximidades da estrada do Mizukami, no distrito de Palmeiras.

A obra foi planejada pela administração municipal e vinha sendo executada pela empresa desde a segunda quinzena do mês de janeiro com a supervisão da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos visando combater alagamentos na região.

O trabalho inclui a adequação do corpo d’água presente nas imediações da linha férrea e da via, com a criação de um canal natural que passará a redirecionar as águas pluviais.

A medida deve evitar alagamentos que venham a afetar os moradores dos bairros Recanto São José e Chácaras Monte Carlo.

PLANEJAMENTO

O planejamento para a obra começou nas primeiras semanas do ano. Após tratativas entre as duas partes, motivadas pela intenção da MRS em revitalizar o trecho da ferrovia na área, a administração municipal elaborou um projeto de reformulação da drenagem local, sendo este posteriormente executado pelas equipes da empresa de logística.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, explica que a ação evitará transtornos aos transeuntes e motoristas.

“Por meio deste trabalho conjunto, evitaremos enchentes e o desgaste da linha férrea para o transporte de carga, o que tornará a travessia mais adequada para todos os públicos, incluindo as famílias que ali residem. Com isso, nossa expectativa é garantir segurança e comodidade, em especial em dias de fortes chuvas”, pontuou.

O chefe da pasta também elogiou a atuação da MRS no processo. “Esta é uma empresa parceira do município, que alinhou este projeto conosco de forma que pudéssemos não só trazer essa reformulação para o seu serviço como para os munícipes. Seguimos sempre trabalhando em prol do melhor para as pessoas”, disse.