Prefeitura entrega contratos para moradores do Residencial Suzano II

A partir de agora, as cópias dos contratos assinados serão encaminhados pela Prefeitura de Suzano ao Banco do Brasil - agente financeiro responsável pelo empreendimento -, para que seja solicitada junto ao Ministério das Cidades a autorização que garantirá a entrega das chaves aos novos moradores do condomínio, localizado no Jardim Europa, região norte da cidade. A expectativa da administração municipal é de que esses trâmites sejam resolvidos em até 30 dias. A partir desse momento, a Prefeitura de Suzano promoverá o acompanhamento na pós-ocupação.

O futuro morador Arivaldo Barbosa de Vale foi o primeiro a assinar o contrato. Ele recebeu os cumprimentos do prefeito Rodrigo Ashiuchi e dos representantes da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação por simbolizar o ato de entrega do documento. “Estou muito feliz por estar vivendo esse momento. Foi uma surpresa para mim quando fiquei sabendo que teria essa oportunidade, de receber meu contrato dessa forma e cumprir mais essa etapa. Esperávamos ansiosamente essa situação se concretizar”, declarou ele.

O diretor de Habitação, Miguel Reis, ressaltou o empenho de todos em superar as etapas necessárias para que as famílias pudessem ser contempladas com o recebimento dos contratos. “Desde 2017 estamos batalhando para que as pessoas pudessem exercer o seu direito à moradia. É uma satisfação muito grande saber que está terminando este ciclo. Toda a nossa equipe está aqui presente para apoiar os que compareceram. Somos cientes da responsabilidade que temos”, destacou o diretor.

O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, enfatizou que a assinatura dos contratos garante a unidade habitacional a cada família contemplada.

“Agradeço a todos que se empenharam para chegar nessa etapa. Nós trabalhamos intensamente durante esse tempo para que pudéssemos reunir todos aqui e possibilitar a entrega dos contratos. Foi muito gratificante organizar as atividades, marcando a penúltima fase de todo esse ciclo. Agora está faltando apenas a entrega das chaves, que poderá ocorrer nas próximas semanas”, afirmou o secretário.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que o Residencial Suzano II será formado por moradores de todas as regiões da cidade, o que simboliza a união do município para a concretização desse projeto. “Estou vendo aqui pessoas que eu já conheço há muito tempo. São moradores do Jardim Colorado, de Palmeiras e do Miguel Badra. O futuro condomínio receberá pessoas da região central, norte e sul do município, que amam Suzano como eu. Temos um sentimento de missão quase completa quando vemos o que está acontecendo. É a certeza de que todo o esforço terá um final feliz”, disse o prefeito.

Histórico

A Prefeitura de Suzano conquistou a retomada da construção do Residencial Suzano II há um ano, por meio de diálogo com os governos estadual e federal. Ao todo, R$ 18 milhões foram liberados para conclusão do empreendimento, que faz parte do programa do governo federal “Minha Casa, Minha Vida”. A seleção de uma nova empresa, M Rocha Engenharia, foi necessária após a anterior abandonar a obra, que estava 90% finalizada.

