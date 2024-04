Prefeitura inaugura escola para 480 alunos no Jardim Gardênia Azul

A Prefeitura de Suzano inaugurou, na manhã deste sábado (21), a Escola Municipal Professora Santina Marotto Iório. O prédio está localizado na rua Norberto da Silveira, 153, no Jardim Gardênia Azul, e atenderá 480 alunos da pré-escola e do ensino fundamental.

O evento contou com a participação diversos secretários e vereadores da cidade, além do prefeito Rodrigo Ashiuchi, funcionários da educação, familiares da professora Santina e população do bairro.

O secretário de Educação, Leandro Bassini, disse que a região norte da cidade tem muita demanda e, por isso, existem estratégias para ajudar a população. “É uma região muito adensada. Temos várias estratégias e uma delas é a construção de unidades como essa que está sendo entregue. A escola é feita de maneira estratégica para atender ensino fundamental e pré-escola. Outras estratégias são ampliar as escolas que já temos e conveniar com organizações sociais”.

O chefe da pasta explicou que, em 2017, eram mais de 6 mil crianças que precisavam de uma vaga em creche. Atualmente, o número chega a 1,1 mil. “A demanda já chegou a ser de 600, mas como a cidade é atrativa, temos essa flutuação. À medida que conseguimos atingir um número, temos pessoas chegando na cidade e isso é bom, porque a cidade se mostra acolhedora com as pessoas que chegam aqui”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi diz que trabalha para zerar esse número de crianças que precisam de creche e não conseguem vagas. “Estamos trabalhando para conseguir zerar esse ano. Vale reforçar que, depois que vieram chromebooks e uniformes de qualidade, nossas escolas têm o mesmo material que uma escola particular. Estamos chegando à 23ª escola na gestão e a qualidade é muito grande em uma área periférica”.

De acordo com o prefeito e o secretário, não existem crianças sem vaga na pré-escola e ensino fundamental. “Esse número é zerado. Já zeramos. O que temos é fila na creche, mas pretendemos diminuir e zerar com essas estratégias que expliquei”, disse Bassini.

A próxima entrega na Educação será no Jardim Guaió e, segundo Leandro Bassini, será uma escola parecida com a inaugurada neste sábado. “Começamos a construção de uma creche na Estrada Takashi Kobata também. Em termos de prédios, essas são as próximas entregas”.

O prefeito aproveitou para lembrar da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), que já está em obras. “Temos a Fatec, que já começou as obras também. Não vou conseguir entregar na minha gestão, mas nos próximos anos vamos ganhar uma Fatec e tem muita coisa boa vindo na Educação como um todo, tanto municipal e estadual”, finaliza Ashiuchi.

23ª entrega desde 2017

A inauguração da escola no Jardim Gardênia Azul foi a 23ª entrega de unidade de ensino da Prefeitura de Suzano desde 2017. Com todas as aberturas, foram garantidas mais de 4,2 mil matrículas.