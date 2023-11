Prefeitura lança as obras de revitalização de praça na Vila Maluf

A Prefeitura de Suzano lançou neste sábado (11/11) as obras que garantirão a revitalização da Praça Ana Falsarella Guardia, na Vila Maluf. O conjunto de intervenções previsto para o local, que fica situado entre as ruas Ana Martins Oliveira Ramos, José Luiz Moreira e Norberto da Silva, contempla a reforma da quadra, novos espaços com areia para a prática esportiva, instalação de piso intertravado, construção de rampas de acessibilidade e pista de caminhada, além do replantio de grama.

Os serviços ainda vão garantir melhorias na academia ao ar livre, no playground e promover a reconstituição do alambrado e da mureta da quadra já existente. A previsão é de que todas as atividades, que estão sob a responsabilidade da empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda, sejam concluídas em até quatro meses. O valor do investimento será de R$ 887.123,97 provenientes de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal. Participaram da solenidade o prefeito Rodrigo Ashiuchi; os secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel de Oliveira, de Saúde, Pedro Ishi e de Comunicação Pública, Paulo Pavione; além do vereador Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; e do diretor da Renov, Everson Pinheiro.

Mais do que bem-vinda, as intervenções autorizadas neste sábado na realidade são um pedido da população. “Ficamos muito feliz em saber dessas obras porque é uma reivindicação que a gente vinha fazendo à prefeitura e fomos atendidos. Aqui tem bastante gente que utiliza a quadra, espaços para os exercícios e com a reformulação ela vai receber mais pessoas do nosso bairro”, destacou Osmar de Oliveira, que mora no bairro há 44 anos.

O mesmo entusiasmo é compartilhado por José Luiz Crepaldi, residente há mais de 50 anos na Vila Maluf. “Nós ficamos muito felizes em receber essa notícia e só tenho a agradecer ao prefeito Rodrigo (Ashiuchi) por nos atender nesta demanda que, para o pessoal que mora aqui no entorno da praça, é muito importante”, ressaltou o morador.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou a variedade das ações que serão implementadas no espaço. “As revitalizações contemplam reformas estruturais, paisagismo, espaços para a prática esportiva, entretenimento das crianças e acessos para pessoas com deficiência. Vamos executar um projeto que transformará a realidade desses locais e melhorará a vida das famílias”, ressaltou.

Em sua fala, Ishi ressaltou que a criação e revitalização destes espaços permite que a população possa promover a própria saúde. “Melhor do que receitar um remédio ou tratamento para um problema, é poder praticar exercícios, fazer caminhada, com o objetivo de pensar na saúde e na prevenção de algumas doenças. Para mim, como secretário, é muito gratificante ver estes locais sendo requalificados ou construídos do zero em benefício dos moradores”, apontou o chefe da pasta da Saúde

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que a administração municipal vem garantindo as reformas destes espaços públicos pensando no bem-estar e na melhoria da qualidade de vida da população. “Sabemos da importância dessas áreas de convivência para os moradores. Por isso, buscamos promover os serviços indicados para cada localidade, de modo a proporcionar opções de lazer e entretenimento para os munícipes”, frisou Ashiuchi.

Sem parar

Assim que forem concluídos os trabalhos, a praça integrará a lista de áreas de convivência que foram requalificadas pela administração municipal neste ano. A mais recente entrega foi realizada em 21 de outubro, quando foi inaugurado o Espaço de Lazer Professora Hilda Candida da Costa, no Jardim Maitê. Por meio de um investimento de R$ 153.869,30, o local foi inteiramente revitalizado em 60 dias e passou a contar com pistas abertas de corrida e caminhada, um parquinho e um novo campo de futebol.

Um mês antes, no dia 23 de setembro, o espaço de convivência Antônio Nogueira Alves, no Jardim Nena, teve a oficialização da entrega durante um café da manhã. O local conta com área de lazer para os moradores do bairro e brinquedos para as crianças.

Entre outros espaços inaugurados neste ano, ainda pode ser destacada a Arena Esportiva Ercília da Conceição Reis Laureano, no Jardim Vitória, que ganhou três quadras novas, sendo uma para a prática de futebol society, outra para jogos de basquete 3x3, e uma revestida de areia para a prática de voleibol, além de uma praça recreativa e uma academia ao ar livre; além desta também teve a inauguração da Arena Esportiva Tabamarajoara, com uma academia ao ar livre, uma quadra de areia para voleibol, uma de futebol society, uma quadra de basquete 3x3 e uma pista de caminhada.

Em anos anteriores ainda foram promovidos trabalhos de revitalização em outros diversos locais, como a Praça Benedita Cruz do Prado, no Jardim Colorado; a Praça Comunitária do Jardim do Monte Cristo; a Praça Cidade das Flores; e a Praça da Igreja do Baruel.