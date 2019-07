Prefeitura providencia retirada de entulhos no bairro do Caulim

A Rua Maria Madalena, no bairro do Caulim, em Suzano, vem recebendo depósito de lixos e entulhos. Moradores cobram providências. Nesta semana, o problema foi resolvido, mas a população teme novos despejos.

Conforme informou Sheila Cristina da Silva, a situação acontece frequentemente. A Prefeitura de Suzano informou que a rua receberá a aplicação de brita. "Isso (jogar entulho) acontece direto aqui", disse Sheila Cristina.

A Prefeitura informou que a Rua Maria Madalena está agendada para receber melhoria. "Segundo a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, a Rua Maria Madalena estava agendada para recebeu brita, para melhoria do trânsito na região. No entanto, foi utilizado entulho, que seria destinado para reparos na Rua São Francisco (Estância São Luiz). Após a constatação do ocorrido, equipes da secretaria foram enviadas ao local para a retirada do entulho e a aplicação da brita", disse a Prefeitura.

Asfalto

Os moradores reivindicam também pela possibilidade de asfaltar a via. A moradora da Rua Maria Madalena, a Kelly Nayara da Silva, fez críticas às "pedras" (referindo-se às britas, que foram jogadas na rua).

A Prefeitura informou, não será possível colocar asfalto. O bairro do Caulim, e outras partes do distrito de Palmeiras, estão em Área de Preservação Ambiental (APA). "Sobre o asfalto, a Secretaria reafirma que o bairro do Caulim está em uma Área de Preservação Ambiental (APA).

Em razão disso, a administração municipal fica comprometida tanto com o atendimento com uso de cascalho e terraplanagem nas vias, onde é permitido tal ação, quanto na pavimentação de ruas, avenidas e corredores no distrito de Palmeiras".