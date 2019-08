Prefeitura realiza manutenção asfáltica de cinco bairros do Distrito de Palmeiras

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano está realizando uma série de intervenções no distrito de Palmeiras. Nesta sexta-feira (9), as equipes promoveram instalação de guias e sarjetas, nivelamento e cascalhamento de ruas, além da instalação de valetas e asfaltamento em cinco bairros. Todas as intervenções serão concluídas até o fim de setembro deste ano.

Segundo o titular da pasta, Ari Serafim Barbosa, as intervenções fazem parte de um planejamento da administração municipal para a região sul da cidade, que, inicialmente, está contemplando o Jardim Dora, o Jardim do Bosque, o Jardim Brasil, a Vila Rica e a Estância Americana.

No Jardim Dora, por exemplo, as obras de recapeamento tiveram início no mês de junho, onde foram recuperados 1,3 quilômetros do corredor de ônibus que compreende as ruas José Calone, Ortencio Ribeiro e Estrada do Ginza. No local, houve ainda a troca de solo em alguns trechos, o reparo de galerias pluviais e a recuperação de cinco caixas de drenagem no trecho.

Já no Jardim do Bosque, a prefeitura iniciou os preparativos para o projeto de asfaltamento no bairro, com a construção de cinco sarjetões para o escoamento da água no bairro. O primeiro está no cruzamento das ruas Lino Ferri e João Feliciano da Silva, e ambas as vias também estão inclusas no programa de pavimentação do bairro, que contemplará as ruas Daiji Hibayashi, Jair Lima Pereira, Inocêncio Miranda e Carlinda Moreira.

A pasta também passou em quase metade das ruas do Jardim Brasil com o processo de nivelamento, onde foi iniciada a colocação da nova camada de cascalho. “As melhorias na comunidade estão programadas para os próximos 15 dias, podendo ser adiantado diante das condições do tempo e com fornecimento de maquinário e matérias-primas”, informou Barbosa.

Para a Estância Americana, a prefeitura está trabalhando desde o final do mês de maio, onde já foram instaladas guias e sarjetas em três ruas do bairro. A partir da próxima semana, serão iniciadas as obras para instalação de mais três sarjetões para a drenagem das ruas, com duração de aproximadamente três semanas. Estas serão as obras necessárias para a etapa de asfaltamento do bairro, que está em etapa de estudos pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

Por fim, na Vila Rica, a pasta iniciou a recuperação de uma caixa de drenagem afetada pelas intensas chuvas que atingiram o distrito de Palmeiras no primeiro semestre. A expectativa é de que o trabalho seja encerrado em até dez dias, para passar à etapa de implantação de guias e sarjetas e, posteriormente, de asfaltamento.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, afirmou que o distrito de Palmeiras sempre esteve entre as prioridades da gestão municipal. “Este é um bairro que há muitos anos não recebia investimentos. Porém, desde quando assumi a prefeitura, venho realizando melhorias de infraestrutura, geração de emprego e qualidade de vida. Este é nosso compromisso com a população. Em breve, vamos dar início às melhorias em outros bairros da região sul”, destacou o chefe do Executivo suzanense.