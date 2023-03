Prefeitura rebate fake news de que moradores devem deixar casas

A Prefeitura de Suzano emitiu nota oficial para esclarecer que é falsa a informação, veiculada em redes sociais e aplicativos de mensagem, de que moradores do Jardim Maitê devem deixar suas casas caso ouçam alarmes nas proximidades da represa de Taiaçupeba, “pois seriam um alerta sobre a abertura de comportas para vazão d'água do local”.

De acordo com a Prefeitura, o reservatório em questão, manejado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), não conta com tais mecanismos para esta finalidade.

Ou seja, não são executadas descargas de água. “As únicas comportas existentes são utilizadas exclusivamente para manutenção da estrutura e não têm relação com o controle direto do fluxo na represa”, informou nota.

De acordo com a Prefeitura, é importante ressaltar que os sons ouvidos nas proximidades do reservatório de Taiaçupeba não representam quaisquer riscos à população. “Estes soam como indicativo da realização de procedimentos internos, ao contrário do que é divulgado como um alarme de emergência”.

A Defesa Civil de Suzano informou ainda que o volume da represa está controlado. A estrutura e o montante de água encontram-se estáveis.