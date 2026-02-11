Prefeitura retoma atendimentos do Polo de Empregabilidade Inclusiva nesta quinta

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego retoma os atendimentos do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) nesta quinta-feira (12/02), entre 9 e 16 horas, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no bairro Jardim Paulista.

A iniciativa que começou a ser desenvolvida no segundo semestre do ano passado, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, tem se consolidado como uma das principais políticas públicas locais voltadas à inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

A atividade desta semana seguirá o formato das edições anteriores, com atendimento por livre demanda, entrevistas individualizadas e orientações conduzidas pela equipe técnica especializada do programa estadual. Para participar, basta apresentar CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e atestado que comprove a deficiência, como laudo, hipótese diagnóstica ou relatório clínico.

A iniciativa garante suporte contínuo aos participantes, desde a triagem inicial até o pós-contratação, com acompanhamento especializado, análise de habilidades, qualificação e encaminhamento assertivo. Para ampliar o alcance, empresas interessadas em integrar a rede de inclusão podem se cadastrar no link bit.ly/PEIempresas, fortalecendo a conexão entre oportunidades e potenciais talentos.

De acordo com o secretário Mauro Vaz, a continuidade do programa representa mais um avanço nas políticas inclusivas adotadas pelo município. “O Polo de Empregabilidade Inclusiva se tornou um marco para Suzano. A cada edição, observamos histórias de superação, autonomia e reconhecimento profissional. Essa iniciativa nos mostra que inclusão se faz com prática, compromisso e oportunidades reais”, destacou o titular da pasta do Desenvolvimento Econômico.

Vaz ainda reforçou o impacto social promovido pela atuação conjunta com o governo estadual e com o setor produtivo. “Trabalhamos para que cada pessoa atendida tenha condições de ocupar seu espaço no mercado de trabalho com dignidade. A parceria com o Estado e o engajamento das empresas têm sido fundamentais para ampliar resultados. Seguiremos investindo em políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas”, completou o secretário.