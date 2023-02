Prefeitura vai à polícia após fake news sobre entrega de óculos em Postos de Saúde

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está alertando os moradores sobre uma informação falsa que circula nas redes sociais a respeito da distribuição gratuita de pares de óculos nas unidades de saúde do município.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil para afirmar que a informação não condiz com a realidade.

A postagem em questão destaca que um projeto social realizado na cidade oferece pares de óculos gratuitos aos munícipes, utilizando uma fotografia da Unidade de Saúde da Família (USF) Doutor Eduardo Nakamura, do bairro Cidade Miguel Badra, como ponto de referência.

O equipamento em questão não fornece este tipo de serviço, mas a rede municipal realiza o encaminhamento para consultas oftalmológicas mediante necessidade indicada pelos profissionais médicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A pasta ressalta que o único projeto de natureza similar é o “Programa Boa Visão”, executado pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) com apoio da Saúde, que garante avaliação oftalmológica e confecção de óculos a idosos e crianças. “Com esta parceria junto ao Saspe, nós efetuamos o atendimento de forma localizada por meio de cadastros e com visitas às escolas e centros de convivência garantindo acompanhamento, receitas médicas e eventuais cirurgias. Embora sejam nossos profissionais, a iniciativa em questão não envolve as unidades de saúde da cidade. Ou seja, se trata de uma notícia falsa”, alertou.

Para o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, ao receber qualquer informação suspeita é preciso ter cautela. “É preciso conferir se a notícia foi publicada em veículos de imprensa confiáveis antes de ser repassada, pois a desinformação pode confundir a população e prejudicar o trabalho dos profissionais do município”, disse.

Informações oficiais sobre projetos e programas podem ser obtidas por meio do site oficial da prefeitura (www.suzano.sp.gov.br) e das contas em redes sociais, como Facebook (facebook.com/prefsuzano) e Instagram (instagram.com/prefeituradesuzano).