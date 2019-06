Presidente do Fundo Social e deputado federal Marcio Alvino anunciam R$ 400 mil para Apae de Suzano

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e o deputado federal Marcio Alvino, anunciaram a destinação de R$ 400 mil à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, a partir de emenda parlamentar. A novidade foi compartilhada durante visita das autoridades na sede da entidade, realizada nesta sexta-feira (7), e a expectativa é que o valor seja creditado ainda neste ano.

A visita também foi acompanhada pela presidente da Apae de Suzano, Aparecida Gonçalves Perpetuo da Silva; do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo; dos secretários municipais Said Raful (Governo), Cíntia Renata Lira (Administração) e Luís Cláudio Rocha Guillaumon (Saúde); e dos vereadores Leandro Alves de Faria, Marcos Antonio dos Santos, André Marcos de Abreu e José Silva de Oliveira, bem como o presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa de Suzano, José Renato da Silva, e o ex-prefeito de Biritiba Mirim, Inho Taino.

Na oportunidade, o deputado federal, que também é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Apaes, reafirmou seu compromisso com a entidade suzanense e lembrou que está buscando recursos e investimentos para garantir mais atendimentos com qualidade. “Destinei R$ 400 mil em emenda para investimentos na instituição, que já realiza um excelente trabalho no município, com crianças, jovens e adultos. Acredito que será um recurso de grande valia para os alunos assistidos e para manutenção dos trabalhos ofertados”, disse Alvino.

Para a presidente do Fundo Social, o auxílio à Apae é de extrema importância, uma vez que a entidade exerce um papel fundamental na sociedade, com o atendimento às pessoas com deficiência. “Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço a emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino. Tenho certeza que esse valor vem agregar e muito para o funcionamento deste espaço”, concluiu a primeira-dama.

De lá, Larissa e Alvino foram realizar uma vistoria técnica na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade, que recebeu na última quarta-feira (5) duas novas viaturas, provenientes de articulação do deputado federal.

No local, o parlamentar informou que as viaturas serão destinadas para atendimento dos dois municípios, substituindo duas ambulâncias mais antigas e ficarão na reserva técnica para uso em caso de necessidade.

Meio Ambiente

Ainda nesta sexta-feira, Larissa, acompanhada do deputado Marcio Alvino, do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, e do assessor estratégico da Diretoria de Praças, Parques e Jardins, Márcio Alexandre de Souza, participou do plantio de duas árvores Pau Brasil no Parque Municipal Max Feffer.

A ação ocorreu junto aos 60 alunos da Escola Municipal José Celestino. “Falamos sobre educação ambiental e sobre a importância da preservação do meio ambiente. Depois, visitamos o Viveiro Municipal Tomoe Uemura e realizamos o plantio. Nossa atividade fez parte da Semana do Meio Ambiente”, informou a primeira-dama.