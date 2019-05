Previdência promete rever decisão se atendimento piorar

A subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência, do Ministério da Economia, Karina Braido Santurbano de Teive e Argolo, prometeu rever a suspensão das perícias médicas no Posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - que obrigará os segurados a procurarem Mogi, Itaquá e Guarulhos - caso o atendimento piore para a população suzanense. A promessa foi feita, em Brasília, durante reuniãocom a deputada federal Kátia Sastre (PR).

O assunto do encontro foi a possibilidade de revogar a decisão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de fechar o setor de perícias médicas da Agência da Previdência Social (APS) de Suzano, que anunciou o fim das perícias médicas na cidade.

"Ela (subsecretária) me adiantou que essas mudanças de setores estão ocorrendo também em outros estados do País, procurando reunir em um só posto vários municípios próximos com o objetivo de melhorar o atendimento”, disse Sastre.

Segundo a deputada, “contudo, a pasta está trabalhando com indicadores de resultados dessas mudanças e havendo comprovação de piora e não melhora desses atendimentos, a decisão poderá ser revertida a qualquer momento", explica a deputada.

Além disso, Kátia encaminhou um ofício a subsecretária, contendo todas as informações do setor suzanense. O documento deve ser respondido na próxima semana. Ainda durante a reunião, a deputada questionou a secretária sobre os critérios que foram utilizados na decisão de fechamento do setor em Suzano.

"Aproveitei a oportunidade para entregar também os dados sobre Suzano, que a Secretaria desconhecia, e os dados das cidades para onde a nossa população irá para fazer as perícias. Com isso, vamos aguardar a resposta técnica da avaliação", diz.

Próximos encontros

Kátia garantiu que vai se reunir em breve com os responsáveis pelo serviço de perícia médica de Suzano, para obter mais informações sobre a unidade e assim apresentar dados mais específicos na próxima reunião com a Secretaria da Previdência.

A deputada também pretende solicitar uma audiência pública na Câmara dos Deputados para avaliar os critérios adotados pela pasta da Previdência e ter conhecimento das realidades das cidades do Estado de São Paulo e de todo o País, com a finalidade de contribuir para revisões e reajustes nas gestões de perícias médicas. "Estamos lidando com vidas humanas, com pessoas debilitadas que precisam ser bem cuidadas e respeitadas", conclui.